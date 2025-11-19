超壯「混血89」小網紅差點踹死人　一句「要照顧媽媽」8萬交保

▲自稱是經營自媒體的楊男，以混血89打名號，日前差點把一名余男打死。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

綽號「英國」的楊男自稱經營自媒體維生，且自詡為「混血89」，協助友人討債，結果把人打到重傷昏迷。本案經中院審理後，原先已排定10月宣判，但地院昨日再開辯論，擇期宣判，另裁定楊男8萬交保限居。

翻開楊男社群平台，楊男有數千名粉絲，常常拍攝豪車、招待所極樂生活，影片最多也有10多萬次觀看，講著一口流利台語，對比歐美臉龐，讓許多網友大笑感覺好違和，也稱讚楊男台語講得真道地。

今年5月10日，楊男被綽號「判官」的洪姓男子，找去與一名余男談判，一行人跑到太平區一間摩鐵，結果洪男自行先離去，楊男跟小弟藍姓少年與余男發生爭吵，余男要落跑時，被楊男踢踹頭部，導致余男重度昏迷，警方循線將人逮捕到案，檢方依殺人未遂起訴楊男。

▲楊男當時在摩鐵毆打余男，導致余男重度昏迷。（圖／記者許權毅攝）



楊男於審理時說，自己沒有要致余男於死地，沒有殺意，是自己酒後控制不了，又跟被害人有肢體衝突。事發前一晚，就開始喝了冰結、紅酒以及威士忌，酒有混到，才會控制不了，若自己有殺意，應該會拿起西瓜刀使用。

楊男指出，事發後自己主動投案，自願留在警局面對案件，可見沒有逃亡之虞，案件已經沒有共犯在逃，自己因為被羈押，無法繼續做自媒體工作，又必須償還賠償金，家中有病母要照顧，不可能丟下媽媽。

楊男還曾稱，調解破局有原因，余男是「K他命、安非他命中毒的人」，他把從醫院醒來後，與本案無關費用都算進，還稱如果不依照這個條件，刑期可能會多1至2年，但認為金額不是余男說的算，金額要有依據，才沒調解成立。

昨日中院再開辯論，楊再次強調要照顧媽媽，希望能交保，法官裁定8萬交保、限居，宣判日待定。