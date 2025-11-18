　
社會 社會焦點 保障人權

桃園男持鐵鎚殺妻！鄰居透露「前一天劇烈爭執」：妻喊得很大聲

▲▼桃園凶殺案,鄰居說法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園凶殺案，李姓男子一早起床就把妻子殺了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市64歲李姓緬甸華僑持鐵鎚、菜刀殺害56歲羅姓妻子，事件震驚社會。對此，周圍的住戶議論紛紛，指稱平時與這對夫妻不熟，不過在案發前一天，曾聽見劇烈爭執的聲音，且過去從來沒聽過。

周圍的住戶表示，李男與羅女育有2名子女，孩子的年紀大約都是2、30歲，其中一人聽說在台中學一技之長，女兒則是在家中同住。

住戶透露，雖然這對夫妻住在這裡許久，不過平時互動不好，並非是2人脾氣差，而是看到人不會主動打招呼，大家僅知道有這號人物、住在哪一棟哪一樓而已。

▲▼桃園凶殺案,鄰居說法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園凶殺案，李姓男子一早起床就把妻子殺了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

住戶提到，案件發生以後，陸續有員警、救護人員、殯葬業者及檢察官、法醫等人員到場，現場完全被封鎖，就連住在對門的阿公想要回家都被阻止。至於凶殺案是否有前兆？住在對門的阿公則透露，這對夫妻疑似已爭執許久，可能是因此才產生殺機。

此外，另一位鄰居則說，在案件發生前一天，曾聽見夫妻倆劇烈爭執，聲音相當大，妻子喊得非常大聲。不過這對夫妻平時不會吵架，也沒有情緒失控、亂罵人等情況發生，不曉得為何發生這種事。

目前李男因涉犯殺人罪嫌，所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡之虞，桃園地院法官審理後裁定羈押。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

11/16 全台詐欺最新數據

外套穿上！番薯大變色北台灣急凍探15℃　「今晚起迎最低溫」

