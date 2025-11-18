川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日在白宮露面時聲音明顯沙啞，甚至被現場形容為「像豬叫聲」，引發外界關注健康狀況。他親自解釋，並非生病，而是因為某個國家企圖重新談判貿易協議，讓他在會議中氣得大吼，才導致嗓子燒聲。川普拒絕透露是哪一國，只說「有人在貿易談判上犯蠢，我只好把事情搞定」。

川普近來在多個公開場合談及美國製造業流失問題，再次點名台灣。他批評過去的美國政府「非常愚蠢、非常可恥」，讓晶片生意從美國流向台灣與南韓，「幾乎 100％ 晶片都在台灣生產」，並強調自己正透過關稅手段讓晶片製造業回流美國。他同時抨擊拜登政府的《晶片法》白白補助外國企業，「而他們只是掠奪我們的錢」。

在全球關注輝達即將公布財報、AI 泡沫疑慮升溫之際，川普的談話再次造成市場震盪。17 日華爾街四大指數全面下跌，輝達股價也下滑 1.9%。市場憂心科技股漲多回檔，日本軟銀與矽谷富豪提爾旗下基金皆已出清輝達持股。投顧公司分析指出，輝達近 30 天跌幅達 11%，科技股是否過熱引發市場討論。

川普同日也宣布關於關稅的新政策，表示計畫在 2026 年中期選舉前，向收入 10 萬美元以下的美國民眾發放約 2000 美元的「關稅紅利」。他聲稱關稅收入暴增，使這項政策具可行性，美國 10 月起已累計徵得 375 億美元關稅。不過，方案仍須國會批准，共和黨內也出現對國債壓力的質疑聲音。

儘管川普強力推動關稅政策，但其合法性目前正由美國最高法院審查。川普強調關稅不僅帶來收入，更可防止美國產業再度外流，其中晶片產業是他最常點名的例子。他在受訪中共提及台灣四次，並強調關稅將使晶片產業大量回到美國。至於到底是哪個國家在談判中惹怒他，川普只丟下一句「我為什麼要告訴你？」仍讓外界議論紛紛。