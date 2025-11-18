　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日在白宮露面時聲音明顯沙啞，甚至被現場形容為「像豬叫聲」，引發外界關注健康狀況。他親自解釋，並非生病，而是因為某個國家企圖重新談判貿易協議，讓他在會議中氣得大吼，才導致嗓子燒聲。川普拒絕透露是哪一國，只說「有人在貿易談判上犯蠢，我只好把事情搞定」。

川普近來在多個公開場合談及美國製造業流失問題，再次點名台灣。他批評過去的美國政府「非常愚蠢、非常可恥」，讓晶片生意從美國流向台灣與南韓，「幾乎 100％ 晶片都在台灣生產」，並強調自己正透過關稅手段讓晶片製造業回流美國。他同時抨擊拜登政府的《晶片法》白白補助外國企業，「而他們只是掠奪我們的錢」。

在 Threads 查看

在全球關注輝達即將公布財報、AI 泡沫疑慮升溫之際，川普的談話再次造成市場震盪。17 日華爾街四大指數全面下跌，輝達股價也下滑 1.9%。市場憂心科技股漲多回檔，日本軟銀與矽谷富豪提爾旗下基金皆已出清輝達持股。投顧公司分析指出，輝達近 30 天跌幅達 11%，科技股是否過熱引發市場討論。

川普同日也宣布關於關稅的新政策，表示計畫在 2026 年中期選舉前，向收入 10 萬美元以下的美國民眾發放約 2000 美元的「關稅紅利」。他聲稱關稅收入暴增，使這項政策具可行性，美國 10 月起已累計徵得 375 億美元關稅。不過，方案仍須國會批准，共和黨內也出現對國債壓力的質疑聲音。

儘管川普強力推動關稅政策，但其合法性目前正由美國最高法院審查。川普強調關稅不僅帶來收入，更可防止美國產業再度外流，其中晶片產業是他最常點名的例子。他在受訪中共提及台灣四次，並強調關稅將使晶片產業大量回到美國。至於到底是哪個國家在談判中惹怒他，川普只丟下一句「我為什麼要告訴你？」仍讓外界議論紛紛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《派遣女醫》男星「永遠支持一個中國」　25年前赴陸發展娶重慶
「暗黑版李珠珢」是她！韓E級女神還是大學生...親下海做人體
快訊／Cloudflare故障全球大當機　ChatGPT、X
麥當勞老員工分享周年員工福利　一票網驚呆
川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

沛綠雅氣泡礦泉水被控「不是天然」　法國法院將作出判決

川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

劍橋辭典揭2025代表字「Parasocial」：迷戀網紅、AI成全球共感

多花5300「買靠窗座」！一上機就傻眼　美國乘客怒告航空公司

川普被追問「淫魔電郵」怒炸　空軍一號上嗆女記者：閉嘴，小豬

雲霄飛車出軌釀1死9傷！　女遭甩飛「6m高空墜地」恐怖畫面曝

AI泡沫破裂「所有公司」都難逃一劫！　Google執行長示警

早稻田大學開鍘　中國留學生畢業前夕收停學處分

載剛果官員「包機墜毀」！降落衝出跑道瞬間起火　恐怖畫面曝

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

沛綠雅氣泡礦泉水被控「不是天然」　法國法院將作出判決

川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

劍橋辭典揭2025代表字「Parasocial」：迷戀網紅、AI成全球共感

多花5300「買靠窗座」！一上機就傻眼　美國乘客怒告航空公司

川普被追問「淫魔電郵」怒炸　空軍一號上嗆女記者：閉嘴，小豬

雲霄飛車出軌釀1死9傷！　女遭甩飛「6m高空墜地」恐怖畫面曝

AI泡沫破裂「所有公司」都難逃一劫！　Google執行長示警

早稻田大學開鍘　中國留學生畢業前夕收停學處分

載剛果官員「包機墜毀」！降落衝出跑道瞬間起火　恐怖畫面曝

原班人馬回歸《動物方城市2》　新卡司「巨石強森、紅髮艾德」超狂

香港天團RubberBand來台開唱！　無預警宣布喜訊

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

香港以無人機做物流配送達140萬架次　低空經濟引我業界觀摩取經

觀愛文教基金會國中小才藝競賽　張善政感謝團隊回饋社區

「暗黑版李珠珢」是她！　韓E級女神還是大學生...親下海做人體盛

《派遣女醫》男星表態「永遠支持一個中國」　25年前赴陸發展娶重慶妻

快訊／Cloudflare故障全球大當機　ChatGPT、X等都掛了

邀縣市討論財劃法　主計總處：多數支持政院版事權劃分原則

30年老員工分享麥當勞「任職滿周年禮物」！網讚：絕對能當傳家寶

【3.5萬元維護校譽】電機系學長現身發雞排！400人冒雨排隊領

國際熱門新聞

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

揭曉今年全球軍力排行　台灣也上榜！

史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

即／日重申：高市不會撤回「台灣有事」發言

「GG太小」成破案關鍵　殺人魔栽了

日相挺台「北京氣炸」真正原因曝光

日外務省高層赴中交涉　高市急滅火

49萬張赴日機票取消　中國業者衝擊更大

日本熊今年恐不冬眠　獵人：完全沒脂肪

中日為台灣槓上　聯合國最新回應

美股收黑重挫逾550點！市場靜待輝達財報出爐　台積電ADR跌超1％

英教會幼兒園禁唱Kpop獵魔女團

更多熱門

相關新聞

川普被追問「淫魔電郵」怒炸　嗆女記者：閉嘴，小豬

川普被追問「淫魔電郵」怒炸　嗆女記者：閉嘴，小豬

美國總統川普（Donald Trump）再度跟媒體槓上。週末從華府飛海湖莊園途中，在空軍一號上被記者問到已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵內容時，他明顯不悅，甚至對著一名女記者嗆：「閉嘴，小豬！」（Quiet, Piggy）火藥味濃。

川普打擊販毒集團　瞄準墨西哥、哥倫比亞

川普打擊販毒集團　瞄準墨西哥、哥倫比亞

中日為台槓上「川普可能斡旋」？

中日為台槓上「川普可能斡旋」？

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

輝達又遭出清！矽谷大老砍53萬股　示警AI熱潮估值風險

輝達又遭出清！矽谷大老砍53萬股　示警AI熱潮估值風險

關鍵字：

川普貿易談判晶片產業輝達關稅政策

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面