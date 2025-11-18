桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

▲桃園李姓男子持刀、鈍器殺害妻子，自稱是「心情不好」。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園市中壢區17日發生恐怖命案，64歲李姓男子上午起床後疑因「心情不好」，持菜刀、鈍器等物攻擊56歲羅姓妻子，導致妻子傷重身亡。李男犯案後自行騎車前往派出所，自首稱「殺了我老婆」，目前桃園地院已裁定羈押，詳情仍待後續調查。

據了解，李男是一名退休工人、羅女則是家庭主婦，17日上午8點左右，李男突然持菜刀、鈍器攻擊妻子，導致妻子倒臥血泊當中，傷重不治身亡。

李男犯案以後並未逃逸，而是自行騎乘機車、前往派出所自首，向員警供稱「殺了我老婆」。而員警獲報後趕往李男的住處，只看見血肉模糊、明顯死亡的羅女。

對於為何會犯案，李男供稱「睡醒心情不好」，發現女兒已出門上班、妻子獨坐在沙發上。當下心中不知為何火大，因此持鐵鎚、菜刀等武器，不斷攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸才停手。

根據調查，李男是緬甸華僑，上個月才剛退休，且自承每年會多次前往泰國傳教。桃園地院認為，李男所犯的罪為重罪，且犯罪嫌疑重大、有逃亡的可能性，因此裁定羈押。詳細情形仍待後續調查。