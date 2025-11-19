美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股18日全面下挫，標普500與那斯達克在盤中雙雙跌破50日均線，觸發技術派投資人警戒，市場擔憂近期回檔恐進一步擴大至10％。科技股重跌，台積電ADR下挫逾2%。

道瓊工業指數終場下跌498.50點，收46,091.74點，跌幅1.07％。

那斯達克指數下跌275.23點，收22,432.85點，跌幅1.21％。

標普500指數下跌55.09點，收6,617.32點，跌幅0.83％。

費城半導體指數下跌154.70點，收6,551.03點，跌幅2.31％。

輝達收181.36美元，下跌5.24美元、跌幅2.81％。

特斯拉收401.25美元，下跌7.67美元、跌幅1.88％。

台積電ADR收277.91美元，下跌4.10美元、跌幅1.45％。

市場最受關注的，是標普500與那斯達克同日失守50日均線，美國財經媒體指出這一跡象已敲響技術面的「警鐘」。標普500跌破6,725點關鍵支撐，該關鍵被視為追蹤趨勢的量化基金「從買方轉賣方」的關卡。

技術分析公司22V Research主管羅克（John Roque）也示警，那斯達克內部結構已出現疲軟訊號，約3300檔成分股中，創52週低點的股票數量已超過創52週高點者。他認為，那斯達克指數自前一高點已回落逾5％，跌幅可能擴大至8％。