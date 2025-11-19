　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

▲美股。（圖／路透）

▲美股。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美股18日全面下挫，標普500與那斯達克在盤中雙雙跌破50日均線，觸發技術派投資人警戒，市場擔憂近期回檔恐進一步擴大至10％。科技股重跌，台積電ADR下挫逾2%。

道瓊工業指數終場下跌498.50點，收46,091.74點，跌幅1.07％。
那斯達克指數下跌275.23點，收22,432.85點，跌幅1.21％。
標普500指數下跌55.09點，收6,617.32點，跌幅0.83％。
費城半導體指數下跌154.70點，收6,551.03點，跌幅2.31％。

輝達收181.36美元，下跌5.24美元、跌幅2.81％。
特斯拉收401.25美元，下跌7.67美元、跌幅1.88％。
台積電ADR收277.91美元，下跌4.10美元、跌幅1.45％。

市場最受關注的，是標普500與那斯達克同日失守50日均線，美國財經媒體指出這一跡象已敲響技術面的「警鐘」。標普500跌破6,725點關鍵支撐，該關鍵被視為追蹤趨勢的量化基金「從買方轉賣方」的關卡。

技術分析公司22V Research主管羅克（John Roque）也示警，那斯達克內部結構已出現疲軟訊號，約3300檔成分股中，創52週低點的股票數量已超過創52週高點者。他認為，那斯達克指數自前一高點已回落逾5％，跌幅可能擴大至8％。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

Cloudflare凌晨終於恢復服務　一度故障哀聲遍野

南韓醫療人球悲劇！釜山市醫院全拒收　高中生搭救護車空等身亡

日大臣小野田紀美：對中國過度依賴恐成經濟風險！

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

沛綠雅氣泡礦泉水被控「不是天然」　法國法院將作出判決

川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

劍橋辭典揭2025代表字「Parasocial」：迷戀網紅、AI成全球共感

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

新創族都在關注！低總價、好貸款、可抵稅？專家：這產品會變下波主力｜地產詹哥老實說完整版 EP284

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

Cloudflare凌晨終於恢復服務　一度故障哀聲遍野

南韓醫療人球悲劇！釜山市醫院全拒收　高中生搭救護車空等身亡

日大臣小野田紀美：對中國過度依賴恐成經濟風險！

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

沛綠雅氣泡礦泉水被控「不是天然」　法國法院將作出判決

川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

劍橋辭典揭2025代表字「Parasocial」：迷戀網紅、AI成全球共感

環南市場爆危機！　自治會變相收「保護費」

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

太子集團涉詐洗錢　台灣有10家銀行往來、3家授信

「蘋果病」最近很多　醫：從日本回來出現機會變高

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

律師舉「網美酒店妹」案例　1規定范姜爆料確涉誹謗

明再探12℃　下波變天時間曝

2025秋冬麂皮包最熱門！CHANEL 25、Coach Tabby　精品到輕奢13款推薦

【太丟臉！】川普批被台灣搶錢搶晶片！美國會奪回來

國際熱門新聞

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

南韓醫療人球悲劇！高中生空等身亡

川普又燒聲！怒罵某國犯蠢重談貿易協議

雲霄飛車出軌　女遭甩飛「6m高空墜地」

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

多花5300「買靠窗座」！一上機就傻眼　美國乘客怒告航空公司

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

載剛果官員包機墜毀　瞬間起火畫面曝

日大臣：對中國過度依賴恐成經濟風險

英教會幼兒園禁唱Kpop獵魔女團

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

3P毒淫趴！泰7旬翁暴斃4小時才被發現

陸客開始退訂！　日本飯店、免稅業憂衝擊

更多熱門

相關新聞

即／美股開盤全跌！台積電ADR挫逾2%

即／美股開盤全跌！台積電ADR挫逾2%

美股周二（11月18日）開盤全面走弱，市場對科技股與 AI 類股的擔憂再度升溫。道瓊工業指數大跌355.73點，跌幅0.76%，報46,234.51點；標普500指數下跌14.07點或0.21%，報6,658.43點；那斯達克指數跌73.57點，跌幅0.32%，報22,634.50點，延續日前科技股領跌的疲弱走勢。

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

台股重挫691點　金管會：密切關注國際股市表現

台股重挫691點　金管會：密切關注國際股市表現

川普打擊販毒集團　瞄準墨西哥、哥倫比亞

川普打擊販毒集團　瞄準墨西哥、哥倫比亞

美國駐日大使重申　對日本防衛承諾

美國駐日大使重申　對日本防衛承諾

關鍵字：

美股北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

北台灣急凍探15℃　今晚起迎最低溫

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

即／美股開盤全跌！台積電ADR挫逾2%

桃園男鐵鎚殺妻！鄰：前一天劇烈爭執

「暗黑版李珠珢」是她　韓E級女神還是大學生

更多

最夯影音

更多
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面