國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

▲▼老人,老婦,長輩,年老,衰老,皺紋,拐杖。（圖／CFP）

▲81歲婦人柯蒂斯從不把自己視為「窮困者」。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

隨著高齡化社會加速來臨，退休財務規劃的重要性愈發凸顯。一位來自美國加州的81歲婦人凱西·柯蒂斯（Kathy Curtis），儘管15歲便開始工作，卻從未為退休做過儲蓄，她的故事也反映出不少中高齡者面臨的財務困境。

根據《Business Insider》的報導，柯蒂斯表示，畢業於高中時社會角色限制多、女性選擇少，她便抱著「有什麼工作就做什麼」的心態，從百貨公司、銀行、有線電視公司，到油漆工整理與家具店客服主管等，都曾歷經。如今，她在當地自來水公司擔任每周五的兼職客服與資料輸入員，時薪從起初每小時16.50美元（約新台幣520元）提升到18美元（約新台幣566元）。

她每月從社會安全局領生活補助約1,186美元（約新台幣3.73萬元），支付房貸、保險與水電費，再加上每兩周約200美元（約新台幣6300元）的工作收入，用於日常雜貨與寵物飼料。柯蒂斯語氣中帶著平靜：「我覺得自己過得還不錯。」

她回憶起兩任婚姻、育有兩名孩子，離婚後便一人撐起全家，甚至曾一周兼四份工作、七天不停歇，只為維持生活。2010年後她罹患乳癌，三年後又發現腦瘤，並做髖關節置換手術，兩側肺部與一條腿也出現血栓。如今雖體力大不如前、容易喘與疲憊，但她少有感冒，「就是我們那個年代這樣撐過來的」。

生活中，陪伴3位曾孫對她而言成為最大快樂，其中2位就住在附近。她坦言，雖然收入不多，且多數時候徘徊在貧窮線邊緣，但從不把自己視為「窮困者」。她將工作看作人生常態，直到做不動或公司不再需要她為止。她說，到了這個階段，最不夠的是精力，而多年來的人生經驗讓她學會：有些事無法掌控時，就學著放下。她選擇將焦點放在「平靜與知足」上，而非糾結於負面情緒。

