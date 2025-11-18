明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風影響，今晚北台灣低溫下探16度，明天清晨中部以北、宜蘭15至16度。明天雨勢趨緩，桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨。周末各地回暖，日夜溫差大，下周一另一波東北季風增強，桃園以北、東半部降雨又增加。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五前持續受東北季風影響，今晚北台灣低溫下探16度，中南部、花東約17度，明天清晨中部以北、宜蘭15至16度，南部及花東17至18度，局部沿海空曠地區可能再低1、2度。

黃恩鴻指出，明天至周四清晨是低溫最明顯的時候，中部以北、宜蘭15至16度，其他地區17至18度。周四至周五白天略為回溫，感受仍偏涼。

降雨趨勢方面，他表示，明天雨勢趨緩，桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，竹苗、花東為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周四至周五雨區縮減，桃園以北、東部有局部短暫雨，其他地區多雲。周六、下周日東北季風減弱，各地回溫，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，日夜溫差大。

黃恩鴻指出，下周一另一波東北季風增強，各地低溫18至19度，桃園以北、東半部有零星短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨明顯。另外，今、明天北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。

黃恩鴻表示，以往大陸冷氣團最早出現的時間為1957年的10月8日，最晚為1994年的1月4日，11、12月都有機會迎來首波大陸冷氣團，但未來一周還沒有跡象，11月底可再觀察。

