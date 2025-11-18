入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

入秋最強冷空氣影響，今天基隆北海岸、宜蘭、大台北山區整天有雨，今天深夜到明天清晨為最冷的時候，馬祖僅12度，金門、中部以北及東北部也只有14至15度。周末回溫，要留意日夜溫差10度，下周一又會有東北季風南下。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今年入秋最強冷空氣將持續影響到周五，昨天下半天從北到南轉涼，今天深夜到明天清晨最冷，周四北方高壓逐漸出海，又有另一波高壓影響到周五，周末才會減弱，下周一北方高壓又南下，又有另一波東北季風影響。

伍婉華指出，今天各地雲量偏多，北部、東半部、澎湖、金門及馬祖都是陰天，中南部可見陽光，目前北部、東北部及東部逐漸有回波移入，基隆北海岸及宜蘭降雨時間長，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有大雨或豪雨機率，東半部、恆春及桃園到苗栗有局部零星短暫雨。

她表示，明、後天東北季風持續影響，降雨趨緩，北部、東半部及恆春有局部零星雨。周四、周五桃園以北、東半部有零星短暫降雨。周末東北季風減弱，迎風面水氣多，基隆北海岸、東半部有局部短暫降雨。下周一東北季風南下，北部、東半部降雨機率又會增加。

溫度方面，伍婉華指出，今天清晨各地低溫低於20度，最低溫出現在馬祖14.9度，本島為新北富貴角15.8度。今天北部、東北部、金門及馬祖會愈來愈冷，深夜到明天清晨馬祖僅12度，金門、中部以北及東北部14至15度，其他地區17至18度，沿海空曠地區會再低2度。

她表示，明天白天高溫比今天白天降2、3度，周五白天逐漸回溫，周末才會明顯回升，白天本島高溫都可達25至26度，中南部29至30度，日夜溫差大，可能差到10度以上。

另外，伍婉華也說，今、明天高雄平地及金門以外，各沿海平均風力都有6級、陣風8級；苗栗到雲林、屏東及澎湖有平均風力9級、陣風11級機率。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）