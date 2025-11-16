明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風影響，北部及東北部愈晚愈冷，且雨勢明顯，周二、周三其他地區也逐漸降溫，低溫下探15至16度，中南部周四清晨受輻射冷卻影響，低溫也來到15度，預計要到周五各地才會逐漸回暖。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天中午除了基隆北海岸雲量偏多，有降雨情形，其他地區多雲到晴，高溫27至30度。明天東北季風增強，天氣明顯轉涼且偏冷。

張承傳指出，明天北部、東北部降溫，且愈晚愈涼，清晨至上午桃園以北、宜蘭約21至23度，晚間降到19至20度，周二、周三北部白天高溫18至19度，低溫15至16度；中南部明天不受影響，高溫仍有29度，周二、周三高溫剩22至24度，周四清晨輻射冷卻影響，低溫僅15至16度；東部周二、周三高溫22至23度，低溫17至18度。

他表示，周四、周五持續受東北季風影響，回溫有限，北部約20度，中南部及花東24度。周五至下周日環境轉為東風，各地低溫回到20度以上，中南部高溫可達29度，北部23至25度。

未來一周降雨趨勢，張承傳表示，明天到周二水氣增多，迎風面雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，有局部大雨機率，桃園以北降雨機率也偏高，竹苗及花蓮地區有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有零星雨勢。

他指出，周三水氣減少，北部、東北部及東部有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星陣雨。周四至下周日各地水氣偏少，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

另外，張承傳也說，今、明天風力增強，台南以北、基隆北海岸、恆春及各離島有平均風力6級、陣風8級機率，提醒民眾留意。

