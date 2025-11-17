　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後北東降雨機率增　晚間起由北往南轉涼

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天冷空氣逐漸南下，北部及東半部下半天起降雨增加，有局部大雨機率，晚間起由北往南逐漸轉涼，明天北部及宜蘭整天不超過20度，周三及周四清晨是這波冷空氣最冷的時間，中部以北、宜蘭僅15度，其他地區也只有18度。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天午後東北季風增強，由北往南逐漸轉涼，下半天水氣明顯增多，迎風面有局部大雨機率，這波冷空氣預計影響到周五。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉致均指出，目前冷空氣還在長江出海口一帶，並逐漸南下，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雲量會逐漸增多，下半天降雨明顯增加，其他地區仍為晴朗。今晚起東北風增強，由北往南轉涼，明、後天高壓明顯往南，周三至周四是冷空氣最強時間，周四白天雖然有冷高壓持續遞補，但略為減弱，周六高壓出海，環境轉為東風，各地才會明顯回溫。

他表示，今天下半天北部及東半部開始有降雨情形，桃園以北、宜蘭降雨時間長，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨機率。周三水氣減少，北部及東半部仍有局部降雨，周四僅基隆北海岸、東半部及大台北山區有降雨，中南部及外島都是晴朗穩定。

溫度方面，葉致均指出，今天上半天仍較為溫暖，北部及宜蘭有26至28度，中南部及花東約30度左右，下半天逐漸降溫，明天北部及宜蘭整天不超過20度，其他地區也明顯降溫。周三及周四清晨最冷，中部以北、宜蘭僅15至17度，其他地區18至19度，中南部白天高溫也只有22至25度，明顯轉涼。周四、周五冷空氣偏弱，周六各地回溫更明顯。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
午後降雨機率增！　最冷時間曝
快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲
快訊／毒蛋管制中竟流入市場！縣府認錯將懲處
神秘阿伯連2次偷塞錢　老闆夫妻嚇爛求停
停售多年！麥當勞「經典品項」回來了　首波12間門市試賣
柯旻豪最慘判7年！吳季穎「第1名」還獲緩刑
快訊／水淹煙波飯店！11泡水車住客怒轟5大失職　將提集體訴訟
快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯　時間、地點曝光

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

快訊／彰化毒蛋管制中竟流入市場　縣府認錯將懲處失職官員

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

午後北東降雨機率增　晚間起由北往南轉涼

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

員工怨「館長便當店用料高級」難賺錢！一票人力挺　業績漲2倍

免稅努力買！日旅新制「2項確定上路」　達人曝：住京都變貴了

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯　時間、地點曝光

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

快訊／彰化毒蛋管制中竟流入市場　縣府認錯將懲處失職官員

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

午後北東降雨機率增　晚間起由北往南轉涼

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

員工怨「館長便當店用料高級」難賺錢！一票人力挺　業績漲2倍

免稅努力買！日旅新制「2項確定上路」　達人曝：住京都變貴了

NewJeans南極成員受矚目「身分曝光」！　ADOR將個別面談3人

普發現金台新銀4300台ATM加強調度　推「1萬變2萬」增值

川普發錢卡關！6.2萬關稅紅利「成本恐逾18兆」　還要國會點頭

公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍得標軍方逾9000萬標案

台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

台南市立醫院外展聯合評估啟動　守護0至6歲早療黃金期不漏接

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯　時間、地點曝光

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

【全程療癒】幫黑王蛇蛻皮超絲滑！

生活熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

兒婚前收入全上繳　父：婚後本利歸還再送房

快訊／變天！　2縣市大雨特報

國營鐵飯碗不香！　3年員工受夠了決定「登出台電」

明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

更多熱門

相關新聞

明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」

明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」

明天東北季風影響，北部及東北部愈晚愈冷，且雨勢明顯，周二、周三其他地區也逐漸降溫，低溫下探15至16度，中南部周四清晨受輻射冷卻影響，低溫也來到15度，預計要到周五各地才會逐漸回暖。

明起2地變天轉濕涼　入秋最強冷空氣「低溫探15度」

明起2地變天轉濕涼　入秋最強冷空氣「低溫探15度」

全台降溫！下周北部濕涼3天下探15度

全台降溫！下周北部濕涼3天下探15度

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

北部下周「連4天濕冷」　最凍探13度

北部下周「連4天濕冷」　最凍探13度

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面