午後北東降雨機率增　晚間起由北往南轉涼

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天冷空氣逐漸南下，北部及東半部下半天起降雨增加，有局部大雨機率，晚間起由北往南逐漸轉涼，明天北部及宜蘭整天不超過20度，周三及周四清晨是這波冷空氣最冷的時間，中部以北、宜蘭僅15度，其他地區也只有18度。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天午後東北季風增強，由北往南逐漸轉涼，下半天水氣明顯增多，迎風面有局部大雨機率，這波冷空氣預計影響到周五。

葉致均指出，目前冷空氣還在長江出海口一帶，並逐漸南下，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雲量會逐漸增多，下半天降雨明顯增加，其他地區仍為晴朗。今晚起東北風增強，由北往南轉涼，明、後天高壓明顯往南，周三至周四是冷空氣最強時間，周四白天雖然有冷高壓持續遞補，但略為減弱，周六高壓出海，環境轉為東風，各地才會明顯回溫。

他表示，今天下半天北部及東半部開始有降雨情形，桃園以北、宜蘭降雨時間長，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨機率。周三水氣減少，北部及東半部仍有局部降雨，周四僅基隆北海岸、東半部及大台北山區有降雨，中南部及外島都是晴朗穩定。

溫度方面，葉致均指出，今天上半天仍較為溫暖，北部及宜蘭有26至28度，中南部及花東約30度左右，下半天逐漸降溫，明天北部及宜蘭整天不超過20度，其他地區也明顯降溫。周三及周四清晨最冷，中部以北、宜蘭僅15至17度，其他地區18至19度，中南部白天高溫也只有22至25度，明顯轉涼。周四、周五冷空氣偏弱，周六各地回溫更明顯。

