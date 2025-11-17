溫差大「幼兒氣喘」爆高發期！發作年齡逐年下降　兒醫曝症狀警訊

▲日夜溫差大，幼兒氣喘進入高發期。（示意圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

隨著秋冬接近，兒科醫師提醒，氣候溫度轉換下，日夜溫差變化成了隱形威脅，「幼兒型氣喘」正進入高發期，值得家長關注的是，幼兒氣喘發病年齡因現今生活習慣因素正逐年下降，以往常見於3、4歲以後確診的氣喘病，現在也有不到1歲就發作。醫師建議，久咳不癒、餵食困難出現嘔吐、活動力差都是關鍵警訊，若長期曝露空污環境更會刺激呼吸道，呼籲新手爸媽要重視。

阮綜合醫院兒科醫師于靜雯醫師表示，根據近年臨床經驗，每年11月下旬至隔年4月，隨著氣溫驟降以及溫差超過10度的日數增多，就進入了氣喘的高發期。值得一提的是，幼兒型氣喘的發病年齡層不斷下降，過去常見於3、4歲以後確診的氣喘，從小於2歲，到現在甚至不到1歲就開始發作。

▲阮綜合醫院兒科醫師于靜雯。（圖／記者許宥孺翻攝）



于靜雯指出，氣喘是一種慢性發炎疾病，並與遺傳、環境、生活習慣等因素相關，幼兒氣喘症狀與學齡孩童、成人有差別，因此判斷不易。建議家長可以從幼兒發作症狀的「核心警訊」去觀察，包括久咳不癒、呼吸發出喘鳴聲或吵雜聲、常在夜間或是清晨咳嗽、活動力下降或精神差、餵食困難或容易咳嗽至嘔吐、看似好轉卻反復發作，症狀持續時間超過2週，再加上家族氣喘病史，抽血檢測有過敏體質，基本上就是確診氣喘了。

于靜雯表示，幼兒型氣喘是多種因素疊加的結果，「提早感染」與「環境污染」是造成幼兒氣喘發作年齡逐年下降的原因之一。寶寶在出生後的前9個月有自身抗體的保護，通常不易遭受嚴重感染，但提早將周歲前後幼兒送去公共托嬰照顧，或家裡有其他上幼稚園的手足，都容易將各種細菌、病毒帶回來互相感染，一旦反覆感染就容易誘發氣喘發作。

▲現今生活習慣改變與外在環境污染，幼兒氣喘發病年齡逐年下降。（示意圖／記者許宥孺翻攝）



此外，長期暴露在空污環境中，例如霧霾、工廠廢氣、二手菸等會刺激呼吸道，進而誘發氣喘，還有飲食中過多如炸薯條炸雞塊等「發炎性食物」，也可能間接造成幼兒身體發炎反應。于靜雯強調，幼兒氣喘並非終生疾患，症狀會隨年齡遞減，1/3患者會完全痊癒，另1/3的症狀會大幅改善，急性發作次數也會減少。

于靜雯建議，預防幼兒型氣喘，最好自媽媽懷孕時期開始，除了孕期宜多攝取天然、抗發炎食物，平日要保持居家環境的空氣清潔，並避免在有空氣汙染、二手菸或三手菸殘留的場所久留；新生兒尤其應該避開人多的場所，家長與家中較大孩童，回到家後都要先洗手消毒並換下外出衣物，減少將病毒傳染給年幼寶寶。