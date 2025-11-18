連腦漿都流出！被討債反殺二房東297刀　68歲翁認罪拚自首減刑

▲68歲翁陳進財（中）涉砍失明二房東297刀奪命，今（18日）到台北地院出庭，身形佝僂。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

北市68歲老翁陳進財積欠失明的二房東顏男債務起糾紛，去年（2024年）6月涉持3把刀狂刺顏男297刀奪命，到案被羈押至今，台北地院選任國民法官今（18日）上午起密集審理，陳堅稱犯案動機非欠債不還，而是顏男要的利息過高令他生氣，辯護律師主張陳翁符合自首條件，爭取減刑。

身材矮小的陳翁出庭身形佝僂，庭訊不時把頭低得不能再低，狀似懺悔，審判長問話時，他昂起頭說「我殺人全部認罪，可是他（顏男）看不見，怎能搶我的刀」，因他略顯激動、口齒不清，辯護律師代答陳翁承認殺人犯行，但否認不想還債而殺人。

辯方指出，陳翁向顏男借2萬元，1個月本息共要1.5萬元，後來更連本帶利變成8萬元，陳已還2萬元，結果還欠8萬元，最後顏男要求利上加利共15萬元，每個月要還5000元，還說陳若沒錢還，就去街頭當乞丐等等。

辯方說陳翁和顏男理論被推一把，因而暴怒行兇，事後非常懊悔，對顏男家屬有「還不完的歉意」，即使對方不願接受，仍希望向在庭的顏男家屬表達歉意跟悔意、請求原諒，陳翁承認直接殺人故意、也承認殺人當下知道自己在做什麼，但陳翁打電話自首，應符合減刑條件。

▲6旬翁陳進財2024年行兇後，逃往新竹落網被帶回。（資料照／記者黃彥傑攝）

檢方細數陳翁犯案過程，去年6月8日雙方因債務在住處爭吵，隔天上午6點多到7點多，陳男涉持1把剪刀戳刺顏男喉嚨、頭部，剪刀斷了再拿1把塑膠柄菜刀揮砍顏男後頸與臉部，因刀刃砍鈍，陳又拿1把木柄菜刀繼續狂砍顏男全身。

檢方指顏男遺體共有38處剪刀刀傷、259處菜刀刀傷，命案現場血跡噴濺到2公尺高的牆面上，開庭前經顏男家屬同意，審理過程將以全名稱呼顏男，彰顯顏男「也跟你我一樣，曾是個活生生的人」，而非沒有名字的「被害人」。

檢方直指陳翁是個「危險的賭徒」，因賭癮而不斷向顏男借錢、不願還錢，最後索性殺害顏男不用還錢，所謂「不滿利息過高」只是藉口，陳翁行兇後換掉血衣逃往新竹，仍一頭鑽進他最愛的電子遊藝場，檢方喊話法官「一定能看透那股說不出的殺意」。

由於陳翁今庭訊爭執範圍比先前準備程序緊縮，審判長當庭跟陳翁及律師團反覆確認，原列出3項爭點待審理，僅剩犯罪動機為「不想還債」或「利息過高活不下去」，審判長諭知仍照計畫，後續幾天依序傳喚證人、鑑定人及檢視兇刀等證物，陳男重申「我全部認罪，都承認，我殺人是事實！」

本案78歲顏男以1萬8000元在北市萬華區民和街租屋，當起二房東，以7000元分租1房給陳翁、以1萬元再分租1房給林姓室友。68歲陳翁按時付租，但好賭成性，長期向顏男借錢，雙方不時爭吵何時還錢。

檢方起訴指稱，去年6月9日上午，陳翁不爽顏男催債，涉持3把刀戳刺揮砍顏男倒地，顏男手指被砍斷、整張臉被劃到面目全非，後腦勺頭骨碎裂、腦漿流出，當場斃命。

陳翁換穿乾淨衣物，搭火車逃到新竹城隍廟附近藏匿，之後向超商店員借電話報案，向到場警員自首「我殺了人」，北市萬華警分局獲報趕到命案現場，只見滿地血泊，顏男臟器外露，早已失血過多身亡。