三重男「21刀砍死老婆」！與6月大兒陳屍馬槽橋旁　3死悲劇不起訴

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區2024年間發生一起人倫悲劇！一名廖姓男子疑似與妻子為了經濟、孩子教育問題發生爭執，廖男一怒之下持利器朝妻子猛砍21刀後，再載著當時才6個月大的兒子前往陽明山馬槽橋輕生。岳母返家後驚見女兒倒臥血泊中，全案才因此曝光，而檢方調查後因廖男已死亡，給予不起訴處分。

回顧整起案發經過，42歲廖男與43歲劉女於2023年結婚，2024年生下兒子，雙方在不同科技公司上班，但陸續遭公司資遣，一家人頓失經濟來源，只能靠雙方父母接濟過活。

廖男2024年7月9日中午12時50分左右，疑似與妻子在三重區三合路的住家為了經濟、教育問題爆發口角，他一怒之下朝妻子猛砍21刀，傷勢遍及頸部、胸腹部、背部、臀部、大腿、手臂等處，其中右頸動脈被砍斷，導致劉女氣胸、大量出血死亡。

廖男於當天下午1時15分左右獨自開車外出後又折返，下午1時27分再抱著兒子離家，並於下午3時許抵達陽明山馬槽橋，他在車外踱步約1個多小時後進入車內。

而鄭姓岳母當天傍晚5時許返家發現，女兒全身刀傷倒臥血泊之中，趕緊報警處理，全案因此曝光，而廖男父子被尋獲時，已陳屍車內，令人鼻酸。檢方認為廖男涉犯殺人罪嫌，但因他已死亡，給予不起訴處分，全案終結。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995