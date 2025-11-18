水房王「鴨哥」獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

▲洗錢大咖鴨哥的KTV招待所相當奢華。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南台灣洗錢界的傳奇人物「鴨哥」劉秉宏，竟然連坐牢都能照樣過爽日子、指揮帝國，檢調追查發現，這位南部最大水房頭，不只在獄中天天有人送「大菜」進去讓他吃好喝好，老婆、小三跟旗下小弟更是輪流排隊會見，宛如在監獄開「總部辦公室」，更誇張的是，他還透過百封親筆信遠端操控手下經營水房，一年就洗出50多億元黑金流，高雄地檢署今（18）日偵結，全案依洗錢等罪嫌起訴劉秉宏等12人。

檢方指出，台中地檢之前偵辦「九洲博弈」洗錢438億大案後，南部瞬間成為洗錢新戰場，檢調一路追查，鎖定「鑫源支付」、「微笑支付」跨國串聯泰國、越南人頭帳戶，金流超過50億元，操縱者竟是趙姓男子。

警方將趙男等人逮捕後，原本人人裝傻想扛下罪，沒想到其中一人因害怕被羈押，直接「倒戈翻桌」，爆料幕後大咖「真正老大是鴨哥！」

檢警追查發現，鴨哥不僅在市區買商辦，一層開水房、一層當私人招待所，還打造豪華 KTV 包廂專門宴請親友，更扯的是他在監獄服刑期間，仍享「皇帝級」待遇，不但每天有人寄大菜進牢，吃得比外面還好，老婆、小三、小弟輪班會客，親筆寫超過100封信，指揮手下「立山頭」洗錢，水房照常運作，短短一年洗出50多億。

雄檢在偵訊過程中，小弟們為求減刑紛紛坦承犯行，供詞一條一條把鴨哥拉進來。劉秉宏雖承認部分犯行，但矢口否認收取洗錢所得，檢方調查後認定事證明確，偵結起訴劉秉宏等12人。