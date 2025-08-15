15年侵權50億！知名遊戲「天堂」私服被抄　4嫌落網這下GG了

▲▼刑事局破獲「私服」集團靠著山寨官方遊戲內容、LOGO，15年來侵權50億元，（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

經典線上遊戲《天堂》爆出侵權案！刑事局破獲一個營運長達15年的非法「私服」集團，靠著山寨官方遊戲內容、LOGO，甚至調整怪物難度、提高掉寶率吸客，每天吸引數千死忠玩家朝聖，粗估15年來侵權市值竟高達50億元，警方兩度出手查緝，當場人贓俱獲逮捕4名嫌犯，依法送辦。

據了解，遊戲橘子發現旗下《天堂》遭「撼動天堂」違法重製，從畫面到商標完全照抄，連開頭動畫的LOGO都一模一樣，氣得報警提告。刑事局智慧財產權偵查大隊組專案小組，花一年鎖定目標，發現幕後技術與管理來自大陸，台灣則由蔡姓男子向劉姓男子租伺服器，把私服架設在中華電信新莊機房，玩家若想買虛寶，就把錢轉給黃姓男子，再由另一名蔡姓男子發貨，再瓜分不法所得。

警方指出，「撼動天堂」自2010年開服以來，每天上線人數爆表，直到今年3月才被鎖定，3月與5月發動兩波收網行動，成功逮捕劉男、黃男及兩名蔡男，並查扣6台伺服器、現金115萬多元、手機、筆電、平板、金融卡等證物。雖然不法所得僅約300萬元，但侵權金額卻驚人達50億元，全案依違反著作權法與商標法送辦。