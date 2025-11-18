日本電梯驚見「中國人滾出去」！他開勸台人謹慎：以免被誤會

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本近日針對中國旅客的負面情緒升溫，粉專「日本省錢小站」就貼出一張日本電梯裡的公告，有顧客在紙上寫下「中國人滾出去」的字樣，「大家來日本玩也是要謹言慎行，以免被誤會成了對岸朋友喔！」

有中國人在網上發文，貼出電梯裡一張公告，公告左下角有人用黑筆以日文寫下「中国人出ていけ（中國人滾出去）」，「剛才出門坐電梯，發現通知上面寫著『中国人出ていけ』，一大早看到這個真的好不爽」，感嘆日本現在對中國人的歧視越來越嚴重。

「日本省錢小站」就轉PO貼文，提到近期不只對岸情緒反日、日本人也掀起反中情緒，但因為外貌語言相近，日本人常常分不清中國、台灣人。於是，粉專提醒台灣旅客在日本仍要謹言慎行，避免被誤認為是鬧事的大陸遊客。

貼文掀起熱烈討論，「觀光而已，不用特別包裝自己，台灣人就不是中國人，日本人要怎麼想隨便，我就只待個幾天觀光」、「個人氣質素養，住日中國人也有很懂禮節的，台灣遊客也有猴子。人家看的是一個人所散發出來的氣質，就算是日本人，電車中嘻笑也是會被人白眼，做好自己，尊重他人。」

也有網友表示，「剛從日本回來，在行李箱上貼了幾張『台湾人です』等，全程除了沒有任何阻礙外，還受到很多親切微笑與服務」、「我都會在背包跟行李箱 貼『我是台灣人』的貼紙。」