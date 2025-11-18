日中關係緊張！外交部：密切關注中方作為　台灣從非問題而是解答

記者詹詠淇／台北報導

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此番言論引爆北京怒火，怒批勿踩「台灣問題」紅線，日中關係緊張。對此，外交部發言人蕭光偉今（18日）表示，「台灣從來就不是問題，台灣是解答」，呼籲中方應善盡大國責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法，我方也將密切關注中方近期挑戰國際秩序造成區域緊張趨勢、情勢的各種作為。

外交部上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部國際傳播司司長張秀禎進行業務簡報。

媒體詢問，針對日中關係，都提到「台灣有事」或「台灣問題」，外交部有無評論？此外，有關近期情勢，外交部是否有跟日本台灣交流協會溝通、交換意見？

蕭光偉表示，「台灣從來就不是問題，台灣是解答」，台灣是要跟國際社會成員一起合作，維持區域、台海和平穩定。

至於日中關係部分，蕭光偉說明，外交部跟日台交流協會都會就各領域議題保持密切聯繫。此外，外交部也要說明，中國近年在東海、南海以及台海，頻繁舉行大規模軍事、灰色地帶襲擾活動，對區域各方造成複合式威脅，也嚴重破壞區域和平穩定，造成區域緊張情勢不斷升高。

蕭光偉呼籲，中方應善盡大國責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法，我方也將密切關注中方近期挑戰國際秩序造成區域緊張趨勢、情勢的各種作為，並持續和所有理念相近國家密切合作，確保印太區域和平繁榮與自由開放。