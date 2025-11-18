　
地方 地方焦點

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於官田登場，卡司豪華吸引全台樂迷關注。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於官田登場，卡司豪華吸引全台樂迷關注。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

首次登場的「2025西拉雅5COOL音樂節」將於12月13、14日在官田青春開唱，活動延續5COOL（Cycling、Outdoor、Observation、Leisure）的品牌精神，結合西拉雅國家風景區的自然景緻與冬季旅遊魅力，打造年度壓軸音樂盛典，無論白天曬著冬陽聽歌，或夜裡跟著律動擺盪，都能在官田找回旅行的節奏。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於官田登場，卡司豪華吸引全台樂迷關注。（記者林東良翻攝，下同）

今年卡司強到炸裂，從超高人氣團體到創作歌手、獨立樂團全面集結，包括玖壹壹、K.R.Bros 展榮展瑞、HUR、ZORN、小男孩樂團、韋禮安、洪暐哲、莊鵑瑛、郭家瑋、理想混蛋等輪番上陣，跨世代、跨曲風，就是要讓樂迷兩天都沉浸在滿滿音能裡，過一個毫無冷場的官田之夜。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於官田登場，卡司豪華吸引全台樂迷關注。（記者林東良翻攝，下同）

為了讓樂迷更近距離感受搖滾魅力，西拉雅國家風景區管理處也攜手多家旅宿推出限定「搖滾區入場券」合作方案。民眾只要在12月12日至14日入住指定合作旅宿，包括大坑休閒農場、台糖柳營尖山埤渡假村、宇田商旅、走馬瀨農場、南科贊美酒店、烏山頭湖境會館、鈺景民宿、趣淘漫旅、禧榕軒大飯店及關子嶺多家溫泉旅館，即有機會獲得限量搖滾區入場券，等於住一晚就能離舞台更近一步。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於官田登場，卡司豪華吸引全台樂迷關注。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動也同步響應永續觀光與減碳政策，主辦單位於兩日提供免費接駁車串接臺鐵隆田站、台灣好行與多條公車路線；旅客也可利用U-bike抵達會場，用行動支持節能減碳、守護西拉雅的自然美景。更多活動資訊，可持續關注西拉雅國家風景區管理處官網及臉書粉專。

▲2025西拉雅5COOL音樂節將於官田登場，卡司豪華吸引全台樂迷關注。（記者林東良翻攝，下同）

