生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漢神周年慶壓軸挑戰30.5億　大立百貨「花普發」抽萬元購物金

▲漢神百貨周年慶。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神百貨周年慶今年挑戰30.5億元業績目標。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄漢神百貨周年慶將於20日至12月21日全台壓軸登場，業者持續砸重金進行精品升級改裝，並祭出「週週抽10萬禮券」回饋，預估衝刺30.5億元業績目標。大立百貨周年慶即日起至25日則推出全館滿5000元送800，適逢政府普發1萬元陸續入帳，至明年2月底，當日消費滿萬就能抽iPhone 17、萬元購物金等好禮。

漢神百貨全館精品樓層已擴張至6個樓層，堪稱是高雄貴婦百貨，目前大門兩尊門神CHANEL、HERMÈS 都正在裝修大升級，限時概念店移至B1樓層仍不減人潮。周年慶期間，獲得「世界50最佳餐廳」全球最佳甜點主廚殊榮的法國頂級甜點品牌「Pierre Hermé Paris」也將於12月5日舉辦快閃。

漢神總部協理袁永慧表示，今年漢神百貨週年慶月預估目標30.5億元，相較去年成長了3000萬，雖然今年景氣還是有一些緊張，但政府普發1萬元，因此看好帶動精品的買氣成長；再者就是新開幕的島嶼自助餐加持，也帶動了整個消費狀態，預計能挹注2億元業績。

▲漢神百貨周年慶。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神百貨周年慶推出「週週抽10萬」禮券活動。（圖／業者提供）

袁永慧指出，今年周年慶推出「週週抽10萬」禮券活動，總價值高達50萬元，消費就有機會獲得五星級台北漢來大飯店與高雄漢來大飯店三麗鷗主題房住宿券、島語自助餐餐券等好禮。會員禮部分則推出實用的保溫提袋、波希米亞四鍵盤組及陶瓷塗層保溫杯，給消費者超有誠意回饋與頂級購物體驗。

▲大立百貨周年慶。（圖／業者提供）

▲大立百貨周年慶即日起至25日則推出全館滿5000元送800。（圖／業者提供）

大立百貨周年慶即日起至12月3日開跑，首2週，全館當日消費滿5000元即可獲得800元；響應普發萬元，業者也推出「萬元到手‧好禮大放送」活動，即日起至明年2月底，當日消費滿1萬元以上即可參加抽獎，有機會將iPhone 17、萬元購物金及電影票等多項好禮帶回家，活動月月開獎。

大立百貨指出，運動時尚熱潮不退，NIKE、Adidas及摩曼頓將於週年慶期間陸續開幕，備受矚目的日式禪風「秀健身房」也即將進駐。餐飲部分，無菜單料理「明水然」也即將登場，加上空中樂園改裝、品牌重塑，為商圈注入多元樣貌。

▲▼新光三越左營店周年慶。（圖／記者許宥孺攝）

▲新光三越左營店周年慶期間，化妝品、秋冬衣物、小家電買氣強勁。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼新光三越左營店周年慶。（圖／記者許宥孺攝）

▲新光三越左營店周年慶期間推出人氣甜點快閃。（圖／記者許宥孺攝）

新光三越左營店周年慶即日起至11月30日登場，年度購物盛事進入最後階段，恰好普發萬元帶來購物熱度。業者指出，不少消費者因應換季需求，將購物目標鎖定冬衣、新鞋款，美容小家電、空氣清淨機、智慧家電買氣也攀升。

新光三越左營店在周年慶期間集結百萬人氣美食快閃店，包括台南蔚旭古早味蛋糕、高雄一拾三鯛魚燒、圈島波士頓派、黑方巧克力，甜點控逛街也能獲得大滿足。為搶攻親子客，Vtuber「賽特珞」將於29日舉辦見面會，周年慶期間更有《是誰遊樂園》巡迴展、我適文創快閃店、《MST POP UP STORE in Kaohsiung 2025》展出。

11/14 全台詐欺最新數據

456 1 7674 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／圖書館眼鏡蛇出沒！文青女被咬驚叫：溜進閱覽區了
快訊／坐墊解體噴飛！女騎士慘死
Andy拿完走鐘獎「家寧無預警上新片」！
媽媽遭水泥車「吸入」輾斃　女兒目擊崩潰痛哭
高市早苗風波延燒　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

高雄百貨周年慶漢神百貨大立百貨新光三越新光三越左營店

