特定品項加熱菸核可上市　屏東衛生局嚴格執法無假期

▲衛生局人員查核加熱菸銷售情形。（圖／衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

近日有加熱菸通過審查核准上市販售，屏東縣政府衛生局提醒，核准僅是「符合最低法規要求」，絕非「無害認證」或「安全證明」。

根據世界衛生組織（WHO）多項科學實證，加熱菸與紙菸皆含有尼古丁、焦油等多種致癌物，對人體具有危害，將導致成癮、心血管與呼吸系統等多種疾病。所謂「減害」或「安全替代品」均是菸商行銷話術，事實上只要是菸品，就沒有安全劑量，任何宣稱「減害」的說詞均已違反《菸害防制法》規定。

因應加熱菸納管，衛生局依《菸害防制法》嚴格執法，同步稽查販售端與使用端，嚴禁業者販售或供應加熱菸予未滿 20 歲者，違者最高可處新臺幣25萬元罰鍰；法定禁菸場所（如3人以上室內工作場所、大眾運輸工具等）亦全面禁止民眾使用加熱菸，違者最高可處新臺幣1萬元罰鍰；另禁止任何形式的廣告、促銷或贊助，違者最高可處新臺幣5千萬元罰鍰。本局日前抽查65家販賣場所（包含超商及菸酒專賣店），針對陳列、展示及商品均符合規定。

衛生局強調，目前核准的加熱菸僅有特定品項。民眾若自國外攜帶未經核准之加熱菸（即非本次通過之品項）入境，即已違反《菸害防制法》，最高可處新臺幣5百萬元罰鍰，切勿以身試法。

衛生局長張秀君呼籲，戒菸才是唯一健康選擇，吸菸百害無一利。為了自己與家人的健康，最好的選擇是尋求專業協助、完全戒菸。屏東縣提供多元戒菸服務，民眾可利用縣內合約醫事機構，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，讓專業人員協助您邁向無菸的健康生活。

