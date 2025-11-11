遊艇走私上千包加熱菸！石垣島返烏石漁港遭查獲　2人送辦

▲海巡署在宜蘭烏石港緝獲遊艇走私 12,389 包私菸。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭烏石漁港驚現走私案件！海巡署偵防分署宜蘭查緝隊接獲基隆關情資通報，指有不法人士利用遊艇返航時機，夾帶大量加熱菸入境牟利。10月31日下午1時許，專案小組持宜蘭地方法院核發的搜索票，成功在烏石漁港查獲一艘遊艇走私加熱菸12,389包、捲菸300包及加熱器54組，船長林姓男子及另一名嫌疑人因違反《菸酒管理法》被移送宜蘭地檢署偵辦。

海巡署宜蘭查緝隊表示，烏石漁港一艘遊艇，自日本石垣島駛入宜蘭烏石漁港，查獲的12,389包加熱菸均為日文包裝，包含T牌、M牌、E牌及C牌等4種品牌，其中以T牌數量最多。私菸分裝在24個紙箱，藏於座位下艙間，企圖規避檢查。

據了解，林姓嫌疑人利用宜蘭地區與日本石垣島距離較近的地理優勢，降低運輸成本。然而，查獲的數量及裝載手法顯示，這些菸品並非一般消費用途，涉嫌走私牟利。

今年10月11日，我國衛生福利部審核通過特定加熱菸品項。不法分子看準日本境內加熱菸價格較台灣便宜的差異，利用「買低賣高」的方式私運入境，趁著市場熱潮牟取暴利。專案小組成功阻止私菸流入市場，避免市場秩序遭擾亂，並守護國人健康。

海巡署指出，走私犯罪不僅損害國家稅收，菸品中的尼古丁及致癌物質更危害健康，長期吸食恐增加罹病風險。基隆關表示，海關持續與國內外執法機關合作，鎖定高風險貨物，加強查核，守護邊境安全。

海巡署呼籲民眾，若發現海上不法活動或走私偷渡線索，可撥打「118」免費報案專線，通報者有機會獲得豐厚獎金。期待全民齊心，共同維護社會治安及國人健康。