國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

開心慶生2天後猝死！26歲網紅疑「誤飲假酒」中毒亡　粉絲震驚

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 雅斯敏才剛過26歲生日。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西網紅雅斯敏（Yasmim Ângela Feitosa）開心和友人慶祝26歲生日，卻因疑似誤飲假酒造成甲醇中毒，短短2天後驟逝，已於13日在住家附近墓園安葬，消息曝光後震驚眾多粉絲。

《每日郵報》報導，雅斯敏的母親向巴西媒體g1證實，女兒12日在家中過世。她透露，雅斯敏10日晚間和2名友人聚會飲酒後，男友隔天開始感到不適，「但我女兒整天都很開心，和大家一起玩，還陪我去市場、去雜貨店買東西，我們一起出去吃午餐」，「她是到晚上才開始覺得不舒服。」

Univásf大學醫院向媒體表示，這名病患於12日送醫，診斷為甲醇中毒，成為當地近期多起類似案例之一。當局現正化驗她和友人曾飲用的威士忌酒瓶，共喝下約1.5公升。

根據世界衛生組織（WHO），甲醇是一種無色液體，外觀、氣味與乙醇極為相似，容易混淆，中毒症狀包括嗜睡、神智不清與動作不協調，僅攝入少量也可能致命。寮國萬榮鎮一家酒吧去年11月也曾發生類似事件，導致6人疑似因甲醇中毒死亡。

雅斯敏生前經常在社群媒體分享日常與感情生活，最後一次更新為11月5日。儘管僅有75則貼文，但她的海灘旅遊、美甲、出遊照片深受粉絲喜愛。許多網友得知噩耗後紛紛留言哀悼，「她如此充滿活力，這太令人心碎了」、「她總是令我微笑，安息吧」。

