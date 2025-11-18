44歲張玲玲當選聯合國上訴法庭法官　擁15年大陸最高院高級法官資歷

▲44歲中國女法官張玲玲當選聯合國上訴法庭法官。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

現年44歲的中國籍女法官張玲玲在第80屆聯合國大會中以最高票當選聯合國上訴法庭法官，將自2026年7月1日起履職，任期七年。張玲玲具備15年最高人民法院高級法官資歷，參與辦理數千件案件並撰寫多部司法解釋，是中國女性法官在國際司法體系中的重要代表。

《新京報》報導，當地時間11月17日，第80屆聯合國大會舉行聯合國上訴法庭和爭議法庭法官選舉。經聯合國內部司法理事會推薦，來自中國的女法官張玲玲以第一高票當選上訴法庭法官，任期7年，將於2026年7月1日開始。

聯合國大會六委於10月21日「聯合國內部司法」議題討論時，中國代表耿爽曾向各國介紹張玲玲的專業背景，說明其由聯合國內部司法理事會推薦，並參與本次上訴法庭法官競選。

公開資訊顯示，張玲玲在中國最高人民法院任職15年，曾審理數千起案件，負責起草多部司法解釋，並發表六十餘篇法學論文與專著，兼具理論與實務能力，被視為中國女性法官的代表人物。

聯合國上訴法庭成立於2009年，共設7名法官，常駐紐約聯合國總部，是聯合國內部司法體系的重要機構，負責處理相關上訴案件，維護聯合國職員合法權益並推動組織在法治基礎上有效運作。

