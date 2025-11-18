台灣民意民調／四成七不滿卓內閣　游盈隆：深陷執政困境難以自拔

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民意基金會今（18日）針對卓內閣施政表現的民意反應公布最新民調，結果顯示，四成基本上滿意卓內閣整體施政表現，四成七不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，多數國人不滿意卓內閣整體施政表現，卓內閣仍陷入執政困境，難以自拔。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

民調詢問，「行政院長卓榮泰上任已一年多，一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的施政表現？」結果發現，8%非常滿意，31.7%還算滿意，24.2%不太滿意，22.4%非常不滿意，9.5%沒意見，4.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成基本上滿意卓內閣整體施政表現，四成七不滿意。不滿意比滿意多6.9個百分點。

▲卓內閣施政表現的民意反應。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大，下同）

游盈隆認為，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，多數國人不滿意卓內閣整體施政表現，卓內閣仍陷入執政困境，難以自拔。

和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現若干變化。游盈隆指出，滿意卓內閣施政表現者增加3.6個百分點，不滿意者減少2.1個百分點。一來一往，使得不滿意者比滿意者多6.9個百分點。和上個月相比，少了5.7個百分點。意味社會不滿或民怨減輕不少。

▲卓內閣施政表現的民意反應—最近兩個月比較。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆認為，從長期趨勢看，上任18個月，卓內閣自今年4月「淨滿意度」出現赤字，陷入執政困境後，已連續八個月陷入低迷狀態。如今，相對前3個月猛爆性社會不滿，情勢已緩和許多，但滿意卓內閣整體施政表現者仍居社會少數。箇中原因為何？值得再四推敲。

▲卓內閣施政表現的長期民意反應趨勢。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆進一步分析，首先，從年齡層看，除了65歲及以上之外，20-64歲民眾多數不滿意卓內閣的整體施政表現。具體地講，20-24歲，三成五滿意，三成七不滿意；25-34歲，四成二滿意，四成四不滿意；35-44歲，三成七滿意，五成一不滿意；45-54歲，四成一滿意，四成九不滿意；55-64歲，三成八滿意，五成五不滿意；65歲及以上，四成三滿意，四成一不滿意。

第二，從教育背景看，除初中／國中及以下教育程度者外，高中/高職及以上教育程度者皆明顯多數不滿意卓內閣的整體施政表現。具體地講，大學及以上教育程度者，三成八滿意，四成九不滿意；專科教育程度者，四成一滿意，五成二不滿意；高中/高職教育程度者，三成九滿意，五成三不滿意；初中／國中教育程度者，四成三滿意，四成二不滿意；小學及以下教育程度者，四成四滿意，一成六不滿意。

第三，從職業背景看，除了農民以外，所有其他職業類別都呈現明顯多數不滿意。且舉三個例子。自營商/企業主，四成二滿意，五成一不滿意；基層白領人員，三成七滿意，五成二不滿意；軍公教人員，四成二滿意，五成一不滿意；勞工，三成九滿意，五成一不滿意；家庭主婦，四成一滿意，四成三不滿意；退休人員，三成九滿意，四成七不滿意。

第四，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，七成八滿意，一成四不滿意；國民黨支持者，一成七滿意，七成六不滿意；民眾黨支持者，一成九滿意，七成三不滿意；中性選民，二成八滿意，四成四不滿意。

第五，從傳統台灣地緣政治的七大塊來看，台北市，四成滿意，五成不滿意；新北市，三成九滿意，四成七不滿意；桃竹苗，三成四滿意，五成二不滿意；中彰投，三成六滿意，四成八不滿意；雲嘉南，四成二滿意，四成五不滿意；高屏澎，五成一滿意，三成六不滿意；基宜花東金馬，三成滿意，五成二不滿意。