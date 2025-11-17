台灣民意民調／五成八贊成恢復公投綁大選　民進黨站主流民意對立面

▲在野黨推動恢復公投綁大選的民意反應。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大，下同）

記者詹詠淇／台北報導

2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。台灣民意基金會今（17日）公布「在野黨推動恢復『公投綁大選』的民意反應」最新民調，五成八基本上贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，二成八不贊成，民意一面倒站在在野黨這一邊。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在野黨主張已獲得社會強烈共鳴，而民進黨在這項敏感政治議題上，仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面。

民調詢問：「最近在野黨聯手推動另一項修法，要恢復『公投綁大選』，也就是，恢復過去公投與選舉一併舉行。請問您贊不贊成？」結果發現：20.2%非常贊成，37.8%還算贊成，14.9%不太贊成，13.5%一點也不贊成，10%沒意見，3.6%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，五成八基本上贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，二成八不贊成。贊成比不贊成多30個百分點，民意一面倒站在在野黨這一邊。

游盈隆表示，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，台灣主流民意期盼恢復「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。而民進黨在這項敏感政治議題上，仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面。這無疑是一個已迎面而來的強烈政治風暴。

▲在野黨推動恢復公投綁大選的民意反應，最近兩次比較。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆指出，與上次調查結果相比，也就是2024年12月，國人對「公投綁大選」的態度顯得相當穩定，是一面倒支持恢復「公投綁大選」。具體地講，贊成「公投綁大選」略減1.2個百分點，不贊成明顯減少3.5個百分點，這一來一往，使贊成者比不贊成者多達30個百分點。

針對2022年10月迄今，有關「公投綁大選」三次全國性民意調查結果，游盈隆說，可清楚地發現，贊成恢復「公投綁大選」一直維持在五成八上下，是一個壓倒性多數，而不贊成者則是穩定下滑，現在就是最低的時候，只有二成八。

▲2022年10月至今，國人對恢復公投綁大選的態度比較。（圖／台灣民意基金會提供）

從年齡層看，不分老少都呈現一面倒贊成「公投綁大選」。具體地講，20至24歲，七成九贊成，7.8%不贊成；25至34歲，七成五贊成，一成八不贊成；35至44歲，六成三贊成，二成六不贊成；45至54歲，五成五贊成，三成六不贊成；55至64歲，五成贊成，三成八不贊成；65 歲及以上，四成七贊成，二成九不贊成。

從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但民進黨支持者有高達三成九力挺「公投綁大選」，再加上中性選民遠超過半數支持，這就使得支持「公投綁大選」出現一面倒狀態。更具體地講，民進黨支持者，三成九贊成，五成不贊成；國民黨支持者，七成二贊成，一成七不贊成；民眾黨支持者，八成二贊成，一成四不贊成；中性選民，五成六贊成，二成二不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。