台灣民意民調／國民黨不反共不清廉也不受信賴　但重視經濟民主自由

▲國民黨中央黨部。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民意基金會今（18日）公布「台灣人眼中的中國國民黨」最新民調，結果顯示，在多數台灣人眼中，國民黨重視經濟發展，也重視民主、自由與人權，這是國民黨的優勢；同時，在多數台灣人眼中，國民黨有六個不受歡迎或不受肯定的特質，包括反共立場不堅定、不清廉、非最有執政能力、非代表一般老百姓利益、不是值得人民信賴的政黨、以及中國認同多於台灣認同。

關於中國認同與台灣認同，民調詢問：「它是認同中國多於認同台灣的政黨。請問您同不同意？」結果發現，23.8%非常同意，26.5%還算同意，27.3%不太同意，12.1%一點也不同意，6.2%沒意見，4.1%不知道、拒答。換句話說，二十歲以上台灣人，五成同意國民黨是一個認同中國多過於認同台灣的政黨，三成九不意。同意的比不同意的多10.9個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現傳達一個重要訊息，那就是，過半數台灣人眼中的中國國民黨是「認同中國多於認同台灣的政黨」，在一個七成五以上的人具有台灣認同的社會，這樣的反應對國民黨來講絕非好消息。

關於國民黨的反共立場，民調詢問：「它是一個反共立場堅定的政黨。請問您同不同意？」結果發現，5.5%非常同意，16.6%還算同意，35.9%不太同意，31.2%一點也不同意，6.8%沒意見，4%不知道、拒答。換句話說，二十歲以上台灣人，二成二同意「國民黨是一個反共立場堅定的政黨」，六成七不同意。不同意的比同意的多45 個百分點。

游盈隆指出，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，「中國國民黨不是一個反共立場堅定的政黨」已成台灣社會的高度共識。

關於國民黨的民主價值信念，民調詢問：「它是重視民主、自由與人權的政黨」。請問您同不同意？」結果發現，13.4%非常同意，36.1%還算同意，23.8%不太同意，19.8%一點也不同意，4.5%沒意見，2.4%不知道、拒答。換句話說，二十歲以上台灣人，近五成同意「國民黨是一個重視民主、自由與人權的政黨」，四成四不同意。同意的比不5.9個百分點。

游盈隆指出，這項發現傳達一個極重要的訊息，國民黨威權政黨的歷史污名經歷解嚴後近四十年，隨著台灣政治自由化、民主化、本土化後，在很大程度上已經被淡化，甚至漂白。如今在台灣多數社會大眾眼中，它已經成為一個重視民主、自由與人權的政黨。

關於國民黨的清廉問題，民調詢問：「它是一個清廉的政黨。請問您同不同意？」結果發現：5.1%非常同意，21.4%還算同意，35.7%不太同意，28.8%一點也不同意，5.4%沒意見，3.5%不知道、拒答。換句話說，二十歲以上台灣人，二成七同意「它是一個清廉的政黨」，六成五不同意。不同意者比同意者多 38 個百分點。

游盈隆說，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，「中國國民黨不是一個清廉的政黨」已成台灣社會的基本共識。

關於國民黨是否重視經濟發展，民調詢問：「它是重視經濟發展的政黨。請問您同不同意？」結果發現，16.6%非常同意，36%還算同意，20.3%不太同意，18.6%一點也不同意，5.2%沒意見，3.3%不知道、拒答。換句話說，二十歲以上台灣人，五成三同意「它是重視經濟發展的政黨」，三成九不同意。同意者比不同意者多13.5個百分點。

游盈隆指出，這項發現傳達了一個訊息，那就是，在多數台灣人眼中，國民黨是重視經濟發展的政黨，雖然也有三成九的人不以為然。這對國民黨無疑是個好消息。

關於國民黨代表什麼階層利益的問題，民調詢問，「它是代表一般老百姓利益的政黨。請問您同不同意？」結果發現，10.8%非常同意，27.9%還算同意，29.2%不太同意，24.1%一點也不同意，4.7%沒意見，3.4%不知道、拒答。換句話說，二十歲以上台灣人，三成九同意「它是代表一般老百姓利益的政黨」，五成三不同意。不同意者比同意者多14.6個百分點。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個微妙的訊息，在過半數台灣人眼中，國民黨可能是代表任何一種利益的政黨，但不會是代表一般老百姓的利益。

關於國民黨的執政能力，民調詢問：「它是最有執政能力的政黨。請問您同不同意？」結果發現，10.7%非常同意，25.8%還算同意，31.5%不太同意，23.7%一點也不同意，6.1%沒意見，2.1%不知道、拒答。換句話說，二十歲以上台灣人， 三成七同意「它是最有執政能力的政黨」，五成五不同意。不同意者比同意者多 18.7 個 百分點。

游盈隆指出，這項發現傳達了一個微妙的訊息，在多數台灣人眼中，中國國民黨也許有某種執政能力，但並非最有執政能力的政黨。

關於國民黨是否值得人民信賴，民調詢問：「它是值得人民信賴的政黨。請問您同不同意？」結果發現，9.8%非常同意，28.9%還算同意，29.6%不太同意，22.7%一點也不同意，5.9%沒意見，3.1%不知道、拒答。換句話說，二十歲以上台灣人，三成九同意「它是值得人民信賴的政黨」，五成二不同意。不同意者比同意者多13.6個百分點。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個很直接的訊息，在過半數台灣人眼中，國民黨不是值得人民信賴的政黨。這個發現寓意深遠，值得再三推敲。

根據上述分析，游盈隆歸納出國民黨的重要形象特質。在多數台灣人眼中，國民黨重視經濟發展，也重視民主、自由與人權，這是國民黨的優勢；同時，在多數台灣人眼中，國民黨有六個不受歡迎或不受肯定的特質，包括反共立場不堅定、不清廉、非最有執政能力、非代表一般老百姓利益、不是值得人民信賴的政黨、以及中國認同多於台灣認同。

游盈隆更進一步說，國民黨形象中有兩個強項、三個罩門、三個有待努力提升的地方。兩個強項中，其中最主要的是重視經濟發展，另一個是輔助性強項，被多數人認為重視民主、自由與人權，這對一個昔日的威權政黨而言，彌足珍貴。三個罩門是，中國認同、反共立場不堅、不清廉，這三個都是國民黨試圖東山再起、重返執政必須克服的基本問題。除此之外，在執政能力、代表誰的利益、是否值得人民信賴等三方面問題，都有待努力去改進、修正或釐清。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。