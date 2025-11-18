台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民意基金會今（18日）公布最新民調，其中關於總統賴清德聲望部分，三成八基本上贊同賴清德處理國家大事的方式，五成不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從長期趨勢看，賴清德上任一年半，過去5個月是他聲望開始走下波，民怨急遽飆高，最惹人怨的時刻。賴清德聲望仍處於緩慢復甦狀態，但仍深陷執政困境。賴清德目前面對的內外執政困境，有如泰山崩於前，要如何氣定神閒，化險為夷，恐須練就乾坤大挪移神功才行。

民調詢問：「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：10.2%非常贊同，27.7%還算贊同，24.5%不太贊同，25.7%一點也不贊同，8.4%沒意見，3.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成八基本上贊同賴清德處理國家大事的方式，五成不贊同。不贊同比贊同多12.3個百分點。

▲總統賴清德聲望。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆認為，這項發現傳達了一個訊息，那就是，賴總統的聲望處於緩慢復甦狀態，但仍深陷執政困境，短期內要想回升到大罷免大失敗前的狀況，需要九牛二虎之力才行。

游盈隆指出，和上個月相比，「總統職務表現贊同率」（Presidential Job Approval Rating），上揚3個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」（Presidential Job Disapproval Rating），下降2.3個百分點。這一來一往，仍使得不贊同他國家領導方式的人比贊同的人多12.3個百分點。意味賴總統此刻仍深陷執政困境中。

游盈隆認為，從長期趨勢看，賴清德上任一年半，過去5個月是他聲望開始走下波，民怨急遽飆高，最惹人怨的時刻。一言以蔽之，他已陷入執政困境一連5個月。大罷免大失敗無疑是造成此一現象的單一最重要因素。賴清德社會支持度，從8月到11月，從 33.3%到37.9%，只爬升4.6個百分點，相當艱辛；同時，民怨從八月的54.4%到11月的50.2%，只下降4.2個百分點，相當緩慢。何時能夠脫離執政困境？從目前各種跡象看來，是一個很大的問號。

▲總統賴清德聲望長期趨勢。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆也分析，賴清德的社會支持基礎。從年齡層看，除了65歲及以上，20至64歲民眾多數不贊同賴總統處理國家大事的方式。具體地講，20至24歲，三成二贊同，四成三不贊同；25至34歲，四成贊同，五成一不贊同；35至44歲，三成四贊同，六成不贊同；45至54歲，四成贊同，四成七不贊同；55至64歲，三成三贊同，五成八不贊同；65歲及以上，四成三贊同，四成一不贊同。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，八成三贊同，一成三不贊同；國民黨支持者，一成一贊同，八成三不贊同；民眾黨支持者，6.8%贊同，八成九不贊同；中性選民，二成七贊同，四成三不贊同。換言之，賴總統的支持者68%來自民進黨支持者，而多數中性選民和一面倒的在野黨支持者都站在賴總統的對立面。

游盈隆認為，整體來說，賴清德目前面對的內外執政困境，有如泰山崩於前，要如何氣定神閒，化險為夷，恐須練就乾坤大挪移神功才行。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。