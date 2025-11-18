　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典說，「雨區中有一小塊地方（箭頭所指）幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用。」（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

前氣象局長鄭明典分享今天最新累積雨量圖，並提到「那個不下雨的洞」！有網友詢問，是台北市天母地區嗎？鄭回，「東北季風期間，石牌～士林最不會下雨。」

鄭明典今早在臉書說，「穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。雨區中有一小塊地方（箭頭所指）幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。」

鄭明典表示，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對此，有網友詢問，是天母地區嗎？鄭回，「東北季風期間，石牌～士林最不會下雨。」

▼北市當日累積雨量圖可見「那個不下雨的洞」。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今天東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷，中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大，清晨為20、21度，高溫為27、28度，不過到晚上各地溫度會再下降。

氣象署指出，降雨方面，迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較持續明顯，有局部大雨機率，另外竹苗、花東及恆春半島亦有零星降雨機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）


氣象專家吳德榮提醒，周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離大陸冷氣團的強度有段差距，但北台氣溫比前周降了不少，仍應注意穿著調整。


