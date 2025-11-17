　
北部先變天！還會再降溫「全台有感」　一張圖看何時冷到最低點

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲東北季風帶來水氣，北部降大雨。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

東北季風再度增強，中央氣象署提醒，北部、宜蘭地區今天（17日）溫度逐漸下降，明天（18日）北台灣整天都介於16至19度，感受濕冷，入夜後各地溫度再下降。氣象專家認為，北台灣開始降溫，越晚越濕冷，這波還沒到冷氣團的強度，但各地還是相當有感。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，這波東北季風今天持續增強，帶來不少冷空氣，雖然還沒到冷氣團的強度，但各地還是會相當有感，北台灣已經開始降溫，水氣相當豐沛，越晚越濕冷。預估明天白天北台灣溫度屬於下降階段，越晚越濕冷，中南部好在有太陽，白天維持舒適，但晚上也會感覺到冷，日夜溫差很大。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲降溫全台有感 。（圖／中央氣象署）

天氣風險公司說明，明天中高層短波槽持續自台灣以北通過，底層東北季風仍偏強，但水氣逐漸減少，下半天到晚間明顯趨緩。降雨量與範圍縮小，主要落在新竹以北至大台北、基隆北海岸、宜蘭、北花蓮，晚間進一步集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，其他地區為多雲到晴。氣溫方面則會再下降，苗栗以北至宜蘭白天高溫約18至20度，中部及花東23至25度，南部仍有26至28度以上，南北溫差明顯。

預估明晚至19日（周三）清晨中北部及東北部低溫15至17度，空曠地區約13至15度；南部與花東都市低溫17至19度，空曠地區15至17度，中部以南日夜溫差大。由於台灣逐漸進入槽後位置，水氣再減少，降雨集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，入夜之後至20日（周四）清晨可能為此波低溫最低點，中北部及東北部都市地區15至16度，空曠地區13度以下；南部及花東都市低溫16至18度，空曠地區約15度，有輻射冷卻的地方更低。

▼圖看降溫時程。（圖／翻攝天氣風險公司粉絲團）

▲▼ 。（圖／翻攝天氣風險公司粉絲團）

（圖／氣象署）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／無視禁令仍出貨4萬顆毒蛋　龍忠蛋行負責人20萬交保

內蒙古「躺平大賽」千萬人觀戰　他包尿布苦撐33小時35分奪冠

日本3.1萬人連署抵制aespa！寧寧1舊照挨轟「撤出紅白」

【深夜3車連環撞】追撞駕駛下車查看也遭撞飛...

關鍵字：

氣象氣象雲低溫東北季風天氣風險公司台灣颱風論壇

