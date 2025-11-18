快訊／今晨16℃　北北基宜豪雨特報

▲今日北部相當濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

北北基宜豪雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石門的16度。氣象署提醒，今日迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，到了晚上各地溫度會再下降。

豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

氣象署清晨發布「豪雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭及台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今上午至周三晚上，苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷，中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大，清晨為20、21度，高溫為27、28度，不過到晚上各地溫度會再下降。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，降雨方面，迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較持續明顯，有局部大雨機率，另外竹苗、花東及恆春半島亦有零星降雨機率。

氣象署預報，周三東北季風影響，水氣逐漸減少，北部、宜花仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨；預測中部以北、宜蘭及低溫15~17度，南部、花東及17~18度。

氣象署表示，周四、周五東北季風影響，迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部有局部短暫雨；周六、周日東北季風稍減弱，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼，水氣再減少一些，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨。