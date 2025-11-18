　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越晚越冷！　剩12℃時間曝

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲今日迎風面水氣多。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷！氣象專家吳德榮提醒，周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離大陸冷氣團的強度有段差距，但北台氣溫比前周降了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲，伴隨降水回波，帶來明顯降雨。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢；冷空氣持續南下，北台越晚越冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周三、周四迎風面水氣逐日漸減，周三北部、東北部及東部有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；周四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。

吳德榮提醒，周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離大陸冷氣團的強度有段差距，但北台氣溫比前周降了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮指出，周五至周日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；周五、周六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；周日東北季風減弱，各地氣溫回升；下周一下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。

11/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

