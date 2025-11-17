　
社會 社會焦點 保障人權

4千雙名牌鞋助弱勢更生人走正路　朱學恒表現良好將出獄領不到

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台灣更生保護會台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，向知名品牌BROOKS、SKECHERS募集約4000雙全新運動鞋，將贈送近期出獄的經濟弱勢受刑人每人1雙，今（17日）由法務部長鄭銘謙主持捐贈矯正署儀式，期許未來受贈的更生人，帶著尊嚴與溫暖復歸社會，絕不回頭走歹路。

▲▼台灣更生保護會台中分會主任廖學從（短髮戴眼鏡綠領帶）募集名牌全新運動鞋4000雙，捐贈矯正署將轉送近期出獄的弱勢受刑人，期許穿新鞋、走正路。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣更生保護會台中分會主任廖學從（左2）募集名牌全新運動鞋4000雙，捐贈矯正署轉送近期出獄的弱勢受刑人，期許穿新鞋、走正路，法務部長鄭銘謙（右4）17日主持捐贈儀式。（圖／記者黃哲民攝）

據悉，這批新鞋預定本月（11月）底到下月初開始送出，因犯強制猥褻罪判刑11個月定讞的名嘴朱學恒，今年（2025年）1月24日入監，因表現良好獲得縮刑，可望於下月1日提前出獄，不過贈鞋對象排富，朱應該領不到。

贈鞋儀式今於法務部舉行，更保台中分會主任委員廖學從與矯正署長林憲銘，分別代表捐贈方與受贈方，鄭銘謙與兼任更生保護會董事長的高檢署檢察長張斗輝見證主持。

▲▼台灣更生保護會台中分會主任廖學從（短髮戴眼鏡綠領帶）募集名牌全新運動鞋4000雙，捐贈矯正署將轉送近期出獄的弱勢受刑人，期許穿新鞋、走正路。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣更生保護會台中分會主任廖學從（左5）募集名牌全新運動鞋4000雙，捐贈矯正署轉送近期出獄的弱勢受刑人，期許穿新鞋、走正路，法務部長鄭銘謙（右5）17日主持捐贈儀式。（圖／記者黃哲民攝）

鄭銘謙加碼給每位受贈的更生人1封祝福信，他強調贈鞋代表「我們從來沒有忘掉他們（更生人）」，展現社會的包容與接納，祝福他們穿新鞋走正路、「跟過去徹底告別」，為出監後的第一步，注入希望與力量，走得更廣更遠。

林憲銘說受刑人穿藍白拖出獄，在矯正機關司空見慣，這批贈鞋將以在監所期間，日常代保管現金均在800元以下的更生人為優先，希望受贈者抱持感恩的心，未來有能力時要回饋社會，讓善意不斷循環下去。

贈鞋創舉由廖學從發想，他說先前到矯正機關參加關懷活動，問出監受刑人為何穿藍白拖不換鞋，「他說他沒錢，家裡已經放棄他」，廖說這樣不是辦法，穿藍白拖去找工作也很困難，就萌生送受刑人「出監第一雙新鞋」的念頭。

▲▼台灣更生保護會台中分會主任廖學從（短髮戴眼鏡綠領帶）募集名牌全新運動鞋4000雙，捐贈矯正署將轉送近期出獄的弱勢受刑人，期許穿新鞋、走正路。（圖／記者黃哲民攝）

▲廖學從說募來的新鞋每雙4、5000元，他自己都沒穿這麼好，手中的童鞋價格都要2800元。（圖／記者黃哲民攝）

廖學從表示想過直接買1雙1000塊的鞋子比較快，又覺得要送就送好一點的，他朋友很多在做鞋子，其中1位董事長蕭瑞芬認同他理念，只問他確認需要4000雙，就慷慨提供自己公司設計、代工的BROOKS、SKECHERS共60多個款式，有男鞋、女鞋，還有童鞋、「會閃閃發光的，很漂亮！」

廖學從笑稱其實最初以為朋友不會捐這麼多雙，也不知價格，後來打聽才曉得1雙要4、5000塊，他自嘲：「我自己都沒穿這麼好！」並拎起1雙童鞋說：「不要小看這一雙哦！2800耶！」

▲▼台灣更生保護會台中分會主任廖學從（短髮戴眼鏡綠領帶）募集名牌全新運動鞋4000雙，捐贈矯正署將轉送近期出獄的弱勢受刑人，期許穿新鞋、走正路。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣更生保護會台中分會主任廖學從（左2）與法務部長鄭銘謙（中），捧起要送給弱勢更生人的名牌全新運動鞋，期許穿新鞋、走正路。（圖／記者黃哲民攝）

至於訂出4000雙新鞋數量，廖學從說，矯正署提供，每年出監約3萬8000名受刑人，估算其中10%為經濟弱勢者，法務部長官跟他戲稱送鞋可能會挨告，因為分配不均、每人都想要，他覺得必須先把標準講清楚，只送經濟弱勢的出監受刑人、更生人及其子女。

廖學從說，這件創舉有很多默默的功臣，台中分會娘子軍合力搬運4000雙鞋到沒冷氣的地下室入庫，揮汗如雨，每個人都減肥，最高紀錄瘦了6公斤，只希望受贈新鞋以及法務部長祝福信的更生人，站穩腳步重新出發，開創美好的將來。

至於贈鞋會不會讓好朋友困擾，廖學從說，以後會找不同朋友募集，不排除未來改送衣服褲子，甚至受刑人出監拿的提袋，他都認為可以用好一點的，「拿那個菜市場的、5斤的那個袋子，那個不處理也不行」。

