　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億：我這棵大樹隨時會倒

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

▲館長。（資料照／記者任以芳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日被元老員工「大師兄」李慶元大爆料，從錄音檔可聽見，館長向眾人提及公司的財務狀況，「現在公司呢，虧損得非常嚴重，可以說是幾乎倒閉、快呈現倒閉的狀態！」最後他更語重心長的說，「我一個人燃燒我的生命在照亮所有人」，但卻發現很多人只能同甘不能共苦。

從李慶元15日貼出的錄音檔可聽見，館長坦言「現在公司呢，虧損得非常嚴重，可以說是幾乎倒閉、快呈現倒閉的狀態，倒閉的狀態喔！」台北館現在負債8000、9000萬；高雄館平均負債4000萬；林口負3000萬；中壢可能是「幾個億」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長透露，「成吉思汗健身俱樂部」虧損，也會連帶影響到電商、蛋捲店等旗下的所有機構，「當一艘船沉了，它什麼都沉了。」接著他說，「這三四年間，我拿出生命在做事」，大家領的所有薪資、開的店、買的車，「全部不是你們自己賺來的，我強調，不是你們自己賺來的」，是電商、他的抖內全力支援，不然像便當店也一個月虧損均30萬。

「你們不要以為公司很賺錢！」館長忍不住直呼，「我一個人燃燒我的生命在照亮所有人，而且我也發現公司很多人只能同甘而不能共苦。」他其實之前才做了健檢，現在每天都要吃抗凝血劑，「隨時會中風，隨時喔，也就是說我這棵大樹隨時會倒」，如果他還能撐，他不會找大家來，他自認是個有情懷的人，會燃燒自己到最後一刻。

錄音檔曝光後，在網路上掀起討論，不過內容真實性仍有待商榷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了
鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制
太囂張！台中89猴炸街　拿球棒圍毆居民
台大電機學長現身發雞排！　400人冒雨排隊領
高醫22億買走高雄陳家資產　十全家樂福歇業後大變身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期！發作年齡逐年下降　兒醫曝症狀警訊

「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了

3顆芭樂600元原因曝！颱風豪雨重創　產量銳減逾1/3害價格狂飆

錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億：我這棵大樹隨時會倒

電機系學長現身發雞排「花3.5萬元維護校譽」　400人冒雨排隊領

毒蛋引爆恐慌！彰化933蛋雞場大稽查　蛋、羽毛、飼料全都驗

評89兄弟上演窩裡反！陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

駁斥找員工睏館嫂　館長喊「性愛片被動過手腳」！他見1反應有貓膩

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期！發作年齡逐年下降　兒醫曝症狀警訊

「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了

3顆芭樂600元原因曝！颱風豪雨重創　產量銳減逾1/3害價格狂飆

錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億：我這棵大樹隨時會倒

電機系學長現身發雞排「花3.5萬元維護校譽」　400人冒雨排隊領

毒蛋引爆恐慌！彰化933蛋雞場大稽查　蛋、羽毛、飼料全都驗

評89兄弟上演窩裡反！陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

駁斥找員工睏館嫂　館長喊「性愛片被動過手腳」！他見1反應有貓膩

台中89猴凌晨炸街原因曝！改裝車繞行恐嚇討債　住戶抗議慘遭痛毆

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

羅小白合體SJ希澈！　10年前被翻牌爆紅「以為人生巔峰」他再現身留言

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

買房多年慘變「猛鬼大樓」　專家曝避雷3關鍵！

市長視察土城員和人本通行改善工程進度　預計年底完工

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

牧場遭管制後仍離譜出貨「4萬顆芬普尼蛋」　彰檢二度約詢追漏洞

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期！發作年齡逐年下降　兒醫曝症狀警訊

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

生活熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

更多熱門

相關新聞

陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

館長和幾位元老員工的糾紛近日掀起議論，網紅陳沂今（17）日在粉專表示，「館長89兄弟窩裡反，除了無情工商他便當店是最頂的外，還順便證實了他真的沒收到大陸的錢」，直呼館長愛面子愛膨風的個性，意外救了他自己。

找員工睏館嫂？館長駁斥「性愛片被動過手腳」

找員工睏館嫂？館長駁斥「性愛片被動過手腳」

館長遭爆涉職場性騷　新北勞工局：當事人須提申訴才能查證

館長遭爆涉職場性騷　新北勞工局：當事人須提申訴才能查證

大師兄又出手！丟12年前訊息截圖結果糗了

大師兄又出手！丟12年前訊息截圖結果糗了

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

關鍵字：

館長陳之漢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面