錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億：我這棵大樹隨時會倒

▲館長。（資料照／記者任以芳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日被元老員工「大師兄」李慶元大爆料，從錄音檔可聽見，館長向眾人提及公司的財務狀況，「現在公司呢，虧損得非常嚴重，可以說是幾乎倒閉、快呈現倒閉的狀態！」最後他更語重心長的說，「我一個人燃燒我的生命在照亮所有人」，但卻發現很多人只能同甘不能共苦。

從李慶元15日貼出的錄音檔可聽見，館長坦言「現在公司呢，虧損得非常嚴重，可以說是幾乎倒閉、快呈現倒閉的狀態，倒閉的狀態喔！」台北館現在負債8000、9000萬；高雄館平均負債4000萬；林口負3000萬；中壢可能是「幾個億」。

館長透露，「成吉思汗健身俱樂部」虧損，也會連帶影響到電商、蛋捲店等旗下的所有機構，「當一艘船沉了，它什麼都沉了。」接著他說，「這三四年間，我拿出生命在做事」，大家領的所有薪資、開的店、買的車，「全部不是你們自己賺來的，我強調，不是你們自己賺來的」，是電商、他的抖內全力支援，不然像便當店也一個月虧損均30萬。

「你們不要以為公司很賺錢！」館長忍不住直呼，「我一個人燃燒我的生命在照亮所有人，而且我也發現公司很多人只能同甘而不能共苦。」他其實之前才做了健檢，現在每天都要吃抗凝血劑，「隨時會中風，隨時喔，也就是說我這棵大樹隨時會倒」，如果他還能撐，他不會找大家來，他自認是個有情懷的人，會燃燒自己到最後一刻。

錄音檔曝光後，在網路上掀起討論，不過內容真實性仍有待商榷。