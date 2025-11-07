台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

▲台南偏鄉再添4校牙科診療設備，全市累計達36校，創全國之冠。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南偏鄉口腔醫療再升級！市府攜手健保署與牙醫師公會及各界善心團體，致力打造「走進校園的牙醫診間」，7日在七股區建功國小舉行捐贈儀式，開基玉皇宮再度捐贈牙科診療設備給建功國小、將軍國小、苓和國小及錦湖國小等4校。至此，台南市已有36所偏鄉國中小獲贈設備，創下全國第一。

教育局長鄭新輝與健保署南區業務組組長林純美到場，感謝捐贈單位及長期投入巡迴醫療的牙醫師。他們表示，偏鄉醫療資源有限，民間力量支援至關重要。開基玉皇宮繼2022年捐贈10校後，近年持續挹注資源，加上牙醫師公會長期深耕偏鄉，為孩子建立穩定的口腔照護網。

市長黃偉哲表示，自2021年起，在健保署媒合下，善化扶輪社率先捐贈5校，之後陸續吸引更多企業與公益團體響應。目前36校的達標不只改善孩子的就醫便利，也讓學校診療室成為社區健康據點，居民也能受惠。他強調，市府會持續推動這項模式，讓偏鄉孩子「看得到牙醫、看得到改變」。

教育局指出，台南長年重視兒童口腔健康，透過校園衛教、潔牙習慣養成與巡迴醫療配套，效果明顯。113學年度國中小齲齒率僅19.38%，遠低於全國平均23.63%；複檢率達93.76%，也高於全國平均85.88%。偏鄉學校因設備進駐，學生能就近接受檢查與矯治追蹤，避免延誤治療。

健保署組長林純美也說，台南偏鄉牙科設備建置已成全國典範，未來將協助提升巡迴醫療與衛教能量，使設備真正發揮效益，扎實推動偏鄉口腔健康。