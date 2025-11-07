　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

▲台南偏鄉再添4校牙科診療設備，全市累計達36校，創全國之冠。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南偏鄉再添4校牙科診療設備，全市累計達36校，創全國之冠。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南偏鄉口腔醫療再升級！市府攜手健保署與牙醫師公會及各界善心團體，致力打造「走進校園的牙醫診間」，7日在七股區建功國小舉行捐贈儀式，開基玉皇宮再度捐贈牙科診療設備給建功國小、將軍國小、苓和國小及錦湖國小等4校。至此，台南市已有36所偏鄉國中小獲贈設備，創下全國第一。

▲台南偏鄉再添4校牙科診療設備，全市累計達36校，創全國之冠。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝與健保署南區業務組組長林純美到場，感謝捐贈單位及長期投入巡迴醫療的牙醫師。他們表示，偏鄉醫療資源有限，民間力量支援至關重要。開基玉皇宮繼2022年捐贈10校後，近年持續挹注資源，加上牙醫師公會長期深耕偏鄉，為孩子建立穩定的口腔照護網。

市長黃偉哲表示，自2021年起，在健保署媒合下，善化扶輪社率先捐贈5校，之後陸續吸引更多企業與公益團體響應。目前36校的達標不只改善孩子的就醫便利，也讓學校診療室成為社區健康據點，居民也能受惠。他強調，市府會持續推動這項模式，讓偏鄉孩子「看得到牙醫、看得到改變」。

▲台南偏鄉再添4校牙科診療設備，全市累計達36校，創全國之冠。（記者林東良翻攝，下同）

教育局指出，台南長年重視兒童口腔健康，透過校園衛教、潔牙習慣養成與巡迴醫療配套，效果明顯。113學年度國中小齲齒率僅19.38%，遠低於全國平均23.63%；複檢率達93.76%，也高於全國平均85.88%。偏鄉學校因設備進駐，學生能就近接受檢查與矯治追蹤，避免延誤治療。

▲台南偏鄉再添4校牙科診療設備，全市累計達36校，創全國之冠。（記者林東良翻攝，下同）

健保署組長林純美也說，台南偏鄉牙科設備建置已成全國典範，未來將協助提升巡迴醫療與衛教能量，使設備真正發揮效益，扎實推動偏鄉口腔健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光
快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損
前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯
蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大溪豆製品年產值逾百億　李柏坊籲市府善用豆渣落實循環經濟

2025大溪工藝週開幕　蘇俊賓：見證嶄新木藝復興時代

歐洲視角看台中！谷力哲處長體驗購物節直呼：文化融合的味道

鳳凰襲台機率增　台電桃園區處全力戒備防颱減災

台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

台電基隆區處超前部署防颱　預防性修樹、強化防汛護供電

朴子警前進校園防詐宣導　強化大學生防詐意識

鳳凰颱風來襲　台電嘉義區處全面啟動防災措施

騎上單車也能防詐！雲林地檢署創意宣導「讓反詐滾動街頭」

斗六市公所推永續人行計畫　兩大幹道拚脫胎換骨

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

大溪豆製品年產值逾百億　李柏坊籲市府善用豆渣落實循環經濟

2025大溪工藝週開幕　蘇俊賓：見證嶄新木藝復興時代

歐洲視角看台中！谷力哲處長體驗購物節直呼：文化融合的味道

鳳凰襲台機率增　台電桃園區處全力戒備防颱減災

台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

台電基隆區處超前部署防颱　預防性修樹、強化防汛護供電

朴子警前進校園防詐宣導　強化大學生防詐意識

鳳凰颱風來襲　台電嘉義區處全面啟動防災措施

騎上單車也能防詐！雲林地檢署創意宣導「讓反詐滾動街頭」

斗六市公所推永續人行計畫　兩大幹道拚脫胎換骨

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」！2名死者身分曝光

你家超過30年了嗎？政府砸50億救老屋　「老宅延壽」雙北先開跑

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯拉

凱蒂佩芮新歌認情變！ 　歌詞吐心聲「OK繃貼滿破碎的心」：曾說服自己你會改

谷關溫泉吊橋深呼吸　創意吶喊獲梨山限量茶包

喬科維奇雅典賽奪室內200勝　場中擊掌掀全場高潮

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

立冬天熱吃補易上火！　改吃溫潤食材補氣又順口

雪碧力挺謝侑芯：她不缺錢　「愛出國≠做伴遊」也沒碰違禁品

地方熱門新聞

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

高雄正副議長鬧不睦？康裕成曝一張照給答案

虎尾就業中心推趣味互動學補助

退休想再就業　「銀在就業力講座」歡迎55歲以報名

「王金櫻歌仔戲」經典城鄉展演計畫　埔里恆吉宮公演2好戲

2025富岡鐵道藝術生活節　認識楊梅鐵道歷史

桃園亞洲職棒交流賽　企業提供低碳旅宿

曾培雅讚黃偉哲「財務大師」砸百億換來400億砲校地

國道1號雞籠從車上掉落害駕駛撞上公路警比對影像追人

2025遠見高峰會AI與智慧科技打造「大南方新矽谷」

竹山鎮清潔隊廚餘去化系統每周增量至47噸

南門市場大火　林政賢要求市府啟動三大措施

台南東區住宅冷氣室外機起火！細水霧消防車3分鐘撲滅效能亮眼

國1安定段3車連環撞！小貨車被夾擊翻覆1人送醫

更多熱門

相關新聞

過度換氣恐慌症　胸悶呼吸急促成因揭密

過度換氣恐慌症　胸悶呼吸急促成因揭密

40歲的全職媽媽阿芳，最近在家突然感到胸悶、呼吸急促，甚至一度以為自己心臟出了問題。由於父親曾因心臟病過世，她對身體任何不適都格外焦慮，不時量脈搏、量血壓，整天提心吊膽，連帶影響睡眠與生活品質。阿芳到臺中榮總嘉義分院心臟科與神經科檢查後，確定不是心臟或自律神經問題，醫師轉介她至精神科。經藥物治療穩定情緒後，在心理師的指導下接受認知行為療法（CBT）、放鬆練習與正念冥想，經過幾個月治療後，阿芳的過度換氣明顯減少，也學會在身體不適時保持冷靜。

台南東區住宅冷氣室外機起火！細水霧消防車3分鐘撲滅效能亮眼

台南東區住宅冷氣室外機起火！細水霧消防車3分鐘撲滅效能亮眼

黃仁勳飛抵台南　親曝想念家裡寵物

黃仁勳飛抵台南　親曝想念家裡寵物

2車擦撞爆衝突！休旅男、機車男路口互毆

2車擦撞爆衝突！休旅男、機車男路口互毆

台南麻豆電動公車站演練火災搶救消防與客運實戰聯手

台南麻豆電動公車站演練火災搶救消防與客運實戰聯手

關鍵字：

台南偏鄉牙科診療設備全國之冠口腔健康

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

錯過分流登記　財政部曝補救方式

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面