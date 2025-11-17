運彩公會捐贈225萬　助台中向上國中發展基層體育

▲運彩公會理事長何昱奇宣布捐贈225萬元，幫助台中向上國中發展基層體育。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

今（17）日是政府普發一萬元現金的ATM領取首日，台灣運彩公會響應立法委員羅廷瑋倡議，宣布捐贈新台幣225萬元予台中市立向上國中，用於發展基層體育。公會理事長何昱奇表示，此舉是兌現先前承諾，將普發款項用於回饋社會。

這項捐款源於今年九月的一場公開討論，當時針對法師釋昭慧呼籲拒領普發現金，何昱奇曾公開承諾，領到款項後將帶頭捐給教育或體育團體。今日他兌現承諾，並號召公會會員共同響應，將贊助款項擴大至200萬元，分三年挹注校方。

捐贈儀式在向上國中舉行，由理事長何昱奇與校長黃智暘共同簽署合作備忘錄。向上國中體育班近年表現優異，其棒球隊今年更首度拿下國中棒球聯賽軟式組全國冠軍。為此，運彩公會也額外頒發25萬元獎金以茲鼓勵。校方表示，這筆經費將大幅提升訓練資源，對校隊士氣有正面助益。

此次合作由立法委員羅廷瑋及校方家長會共同促成，本身也是向上國中校友的何昱奇指出，運動彩券每年為國家創造逾70億運動發展基金，產業本身也應主動回饋基層。他表示，未來將推動「一縣市一學校」的長期贊助計畫，讓運彩產業成為臺灣體育發展的後盾，並期盼建立產業回饋社會的正向循環。