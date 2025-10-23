NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合：共享才是共榮

▲何昱奇建議運動部整合轉播權，推動多平台共播。（圖／資料照片）

記者游瓊華／綜合報導

NBA例行賽開打，轉播權卻悄悄易主！台灣運彩公會理事長何昱奇昨（22）日轉開愛爾達體育台準備觀戰「勇士對湖人」開幕戰，卻驚訝發現本季NBA台灣轉播權已由緯來電視網獨家取得。他認為，這項轉變看似單純商業操作，卻可能牽動整體運動產業生態。期盼運動部能出面整合，以產業政策視角協調轉播權、推動多平台共享，

台灣運彩公會理事長、SPN體壇脈動社長何昱奇指出，NBA開季首戰原是台灣運彩投注主軸，「勇士對湖人」向來是人氣組合，投注熱度可望帶動整體市場。然而沒有即時轉播畫面，等同少了觀眾與投注的互動氛圍，「運彩的核心是邊看邊玩，沒有Live感，就像沒有節奏的比賽一樣乾澀。」

他進一步分析，獨家轉播雖有助於強化品牌與收視集中，但對產業長遠發展而言，卻可能造成觀眾流失與運動熱度下降。「台灣運動媒體市場小，本就該共榮而非競逐。」何昱奇建議，緯來電視網應釋出善意，與愛爾達等平台洽談聯播合作，透過多平台共享機制，擴大收視面與運彩參與度，才能讓運動產業生態更健康。

他舉例，愛爾達電視網預計取得2026年世界盃足球賽獨家轉播權，屆時若能採「開放分潤、共享收視」的模式，不僅讓更多觀眾參與，也能帶動上下游產業鏈發展，包括廣告、市場行銷、運彩投注與體育用品銷售，形成正向循環。

「運動不是某一家媒體的私產，而是全民的共同資產。」何昱奇強調，政府的運動政策若能從產業高度出發，協調媒體共享轉播權，不僅能提升體育收視人口，更能讓運動成為凝聚社會與推動經濟的新引擎。

他呼籲運動部應積極介入，從「產業治理」而非「媒體競爭」的角度出發，建立轉播權分潤機制，讓國際賽事在台灣的播映能兼顧商業利益與全民參與。畢竟，一場比賽的勝負只是當下，產業共榮的格局，才是永續競技的勝利。