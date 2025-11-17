大師兄又出手！丟12年前「抱怨館長」截圖　網看懵：所以？

▲館長遭元老級員工爆料。（翻攝自李慶元臉書、館長YT）

記者鄺郁庭／綜合報導

「館長」陳之漢日前遭元老員工「大師兄」李慶元大爆料，連連出招引發議論。李慶元今（17）早就貼文「早晨先一發」，PO出一張12年前朋友抱怨館長對話截圖。不過，網友卻完全看不懂他想表達什麼，一面倒狂刷「所以哩？」、「重點呢？」

李慶元在文中寫道，「陳先生早上好，由於這幾天都在上班做蛋捲比較忙，今早比較有空閒，所以早晨先一發嘍。」文中附上一張截圖酸館長，「#你以前待過的公司」、「#也是以前相處打拼的兄弟傳給我的」、「#你人緣真是好」。

從訊息可見，當時是2013年4月，有人傳給館長的抱怨訊息，內容是關於一筆投資糾紛，涉及仲介費、車輛購買與維修費用、以及對合作夥伴行為的不滿。

訊息內容指控，合夥人（館長）在簽約時保證獲利，但投資至今不僅沒賺錢還賠了數百萬。傳訊者質疑合夥人未實際參與工作卻領薪水，並懷疑對方收取了仲介費。當中還提到，為合夥人支付了一輛X6的費用（總價超過400萬），連後續的引擎維修費也是他支付。對被指控的「兄弟」在背後說壞話表示失望與不滿。

值得注意的是，李慶元似乎想暗指某些過往內幕，但卻未把細節說清楚。原文只有這些片段情報，讓大批網友看得滿頭問號，「所以哩？」「開始邏輯錯誤了」、「十幾年前的事，好累喔」、「2013年還在發啊…沒料就說。」

更多網友質疑他刻意模糊焦點：「講重點好嗎？」「這沒頭沒尾誰看得懂？」「你是不是快沒招了？」還有不少人把焦點拉回他與館長的金錢糾紛，「100萬要還了嗎？」「欠館長的錢要不要還！」「人家要告你了耶。」