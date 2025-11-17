　
被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」5點反擊：別忘本

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

▲館長遭毀滅式爆料。（圖／翻攝自館長YT）

記者施怡妏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人、「館長」陳之漢遭3名資深員工指控性騷擾及不當行為，不過，館長否認所有指控。一名自稱是「小瑋」的網友駁斥，並沒有跟館長討2000萬，並反控對方忘本，「現在的你可能被某些東西蒙蔽了你的雙眼。」他也提到，當時的自己「很蠢、怕館長、需要生活」，所以不敢說被性騷擾。

一名自稱是「小瑋」的網友在Threads發長文，列出5點回應，這次出來發聲，是為了澄清外界不實指控。關於性騷擾的指控在錄音檔中已說明，不再多談，他當時選擇沉默，是因為「當時的我蠢，也很怕他」，加上自己需要生活，且部分廠商資金尚未歸還，擔心若爆料會讓其他人蒙受數千萬損失。

針對外界指控他向館長索討2000萬，小瑋解釋，「你記不記得你答應過『你有一億我就有2000萬』，我沒有說因為你做那些事，所以要給我兩千萬」，並未將此作為和解條件或交換要求。

小瑋也透露，身體不好離開公司，「照顧我的是鑒哥不是你」，選擇錄音是為了自保，因為館長「說話變來變去」的情況太嚴重。他回憶創業初期的辛苦，曾與女友無薪撐店一年，直到李慶元引薦鑒哥，才為事業帶來轉機，「我覺得我沒有任何對不起你。」

小瑋表示，在「成吉思汗」擔任的角色，從不是教練或業務，而是「看頭看尾」的角色，甚至還賣掉自己的車幫忙維持工程資金，「幫我加薪的人幾乎都是鑒哥，不是你耶。」

他提到，以往都是他一人計算員工的薪資，「一個一個對，一塊錢都不能出錯，算到半夜是基本」、「應該不是要人算薪水、看出帳、當監工，還要兼當業務教練吧？不是整天在你眼前做事才叫有做事吧？」

小瑋語氣沉重地向館長喊話，「你應該想想，為什麼大家離你而去」，大家給足館長面子，從沒人計較過什麼，「但是先計較的卻是你」。他坦言，被近期的冷言冷語逼到心寒，才選擇公開發聲，「做人不能忘本，現在的你可能被某些東西蒙蔽了你的雙眼。」最後，他還提醒館長「快點把錢還給鑒哥」。

貼文一出，立刻在Threads上引起熱烈討論，不過帳號持有者是否為小瑋本人仍有待證實。

大師兄又出手！丟12年前「抱怨館長」截圖　結果糗了

館長性騷擾成吉思汗員工爆料小瑋

