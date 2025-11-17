　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍籲賴清德特赦八旬老婦　轟社家署「帶著施政時差」成悲劇元凶

▲▼國民黨團召開「長照悲歌 請賴清德特赦80歲老媽媽！」記者會，書記長羅智強、副書記長王鴻薇、立委陳菁徽出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團召開「長照悲歌 請賴清德特赦80歲老媽媽！」記者會，書記長羅智強、副書記長王鴻薇、立委陳菁徽出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市一名80歲劉姓母親長年獨自照顧癱瘓、重度身心障礙的兒子超過50年，近日親手悶死兒子，台北地方法院依殺人罪一審判老婦人2年6月徒刑，引發社會關注；衛生福利部長石崇良日前喊話，「我支持總統特赦」。不過，國民黨立委陳菁徽表示，該事件爆發後社會及家庭署並未有任何檢討，甚至「身心障礙者權益保障白皮書」還是2009年訂定的，內容根本無法與時俱進，換句話說，社家署根本是帶著施政時差，造成這場悲劇的背後元凶。

國民黨團今（17日）召開記者會聲援劉姓母親，呼籲總統賴清德特赦80歲老媽媽，為長照悲劇畫下句點。王鴻薇表示，今天討論這起案件，心情非常沉重。誰沒有子女、誰沒有父母？近年來類似的長照悲劇層出不窮，無論是父母照顧子女，或子女長期照顧父母，在長期身心俱疲的情況下走上極端，都不是單一個案，從107年至113年間都有類似案件發生。

她質疑，司法到底能如何協助這些受盡苦難的家庭？政府又能做什麼？呼籲賴清德應展現悲天憫人的胸襟，不只是在特定議題上表態，而是把關懷真正放在那些正承受長照重擔、走投無路的苦難同胞身上。「賴清德今天在聲援沈伯洋，但社會上受苦的人更多，請總統把視線放在真正需要被看見、被救的家庭。」

▲▼國民黨團召開「長照悲歌 請賴清德特赦80歲老媽媽！」記者會，書記長羅智強、副書記長王鴻薇、立委陳菁徽出席。（圖／記者湯興漢攝）

對於該社會案件，藍委陳菁徽表示，衛福部長石崇良雖然也跟風，向總統府喊著說要特赦，但這卻讓大家認為，石崇良是沒有擔當、不思考如何利用自身的職能讓政策變好的一位部長。社會有社會的輿論，認為應該要特赦，但部長並不是名嘴，不可以這樣跟風，躲在輿論的氛圍當中，卻隻字不提「部長應如何避免未來類似案件？」難道又有類似的悲歌發生時，專責身障照護的部長，又只要跟著喊特赦，就沒自己的事了嗎？

陳菁徽說，劉媽媽悶死兒子這件事，讓大家認為社家署的施政有所嚴重不當，監察院應該要介入調查，因為，社家署是專責落實「身心障礙者居家服務(辦理身體照顧服務、家務服務、友善訪視、送餐到家等居家服務)」、「身心障礙者家庭支持服務」、「機構式照顧」還有「個別化專業服務」的中央機關，更是「身心障礙者權益保障法」的主管機關。

陳菁徽說，但今天發生悲歌案例後，至今卻仍看不到社家署有任何的檢討，更別說，點進去社家署的官網，在社家署的業務簡介中，社家署說要落實「身心障礙者權益保障白皮書」這樣一份綱領式的施政指導。但大家知道嗎，「身心障礙者權益保障白皮書」竟然還是在2009年，也就是16年前所訂定的，內容根本無法與時俱進，換句話說，社家署根本是帶著放任16年的施政時差，造成這場悲劇的背後元凶。
 

賴清德：政黨競爭但大家是同一國　侵略者最怕的就是團結的力量

賴清德：政黨競爭但大家是同一國　侵略者最怕的就是團結的力量

總統賴清德17日出席國家檔案館開幕典禮時表示，台灣是一個民主國家，民主政治就是政黨政治，政黨政治自然而然會有不同理念與主張，也會進行競爭，但大家都是同一國，面對未來威脅的時刻要團結一致，一定要深刻理解侵略者最害怕的就是團結的力量。

賴清德要韓國瑜不應替侵略者找藉口　黃國昌：賴唯一作為就是動嘴巴

賴清德要韓國瑜不應替侵略者找藉口　黃國昌：賴唯一作為就是動嘴巴

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

快訊／賴清德回應韓國瑜：砍斷桌腳的是中國　別替侵略者找藉口

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

賴清德宣布：衛福部成立「兒童及家庭署」　守護兒童身心健康

賴清德宣布：衛福部成立「兒童及家庭署」　守護兒童身心健康

