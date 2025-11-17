賴清德要韓國瑜不應替侵略者找藉口　黃國昌：賴唯一作為就是動嘴巴

▲民眾黨主席黃國昌17日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜以「桌子4腳論」比喻台灣安全的4項重點，但其中3隻腳已被總統賴清德破壞，而賴今（17日）表示，真正砍斷那張桌子四隻腳的是中國，並不是台灣，請韓國瑜不應替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌說，韓國瑜很清楚表明了台灣任何一個公民本來就不該遭受這樣對待，但賴唯一提出的具體作為就是動動嘴巴；保護中華民國國民是總統責任，如果賴覺得這些事情自己都沒辦法解決，要找別人幫忙的話，或許是時候考慮還能不能夠兼顧這職責。

面對民進黨立委沈伯洋遭中國通緝，韓國瑜12日表示，對每位立委在院內言論自由及人身安全、質詢關切國家大事不受恐嚇跟威脅，是他的職責所在，他會保護好立委的權責跟權益。但對於被賴清德點名要站出來維護國會尊嚴，韓則說，真的是自己生病讓別人吃藥；一張桌子有四隻腳，台灣安全也是，就是保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係及維護兩岸和平，不過卻已被賴跟民進黨打斷三隻腳。

賴清德17日回應，中國的跨境鎮壓暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼他會韓國瑜基於捍衛國會尊嚴、維護言論自由的立場，來聲援沈。賴也說，中國處處利用機會分化台美關係、散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜那張桌子四隻腳的其實是中國，並不是台灣，請韓三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

黃國昌今在立法院受訪時，媒體詢問怎麼看上述賴清德對韓國瑜的回應。黃國昌表示，韓國瑜作為立法院大家長，很清楚表明了不管是個別立委或台灣任何一個公民，本來就不該遭受這樣對待，但重點是民進黨政府、賴清德提出什麼具體作為，賴唯一提出的具體作為就是動動嘴巴，要求韓幫忙，所以請賴不要忘記，你是中華民國總統，保護中華民國每位國民是你責無旁貸的責任，然在目前情況下，很遺憾看到賴除了請韓幫忙以外，到底採取什麼具體作為跟措施？

黃國昌說，中國對台灣在國際社會上的打壓早就存在，且一直是現在進行式，所以國人關心的是總統、執政黨及政府到底做了什麼？提出什麼有效的方式來加以反制？提出什麼有效方式來保護中華民國國民？這才是國民關心的事情，如果賴清德覺得這些事情自己都沒辦法解決，要找別人幫忙的話，或許是時候，賴要慎重考慮自己還能不能夠兼顧這個職責。