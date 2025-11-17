　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

冷空氣即將來襲，超商紛紛推出咖啡優惠，陪民眾在天涼時也能提神。7-ELEVEN周一限定大杯燕麥拿鐵「2杯99元」，門市還有濃萃美式、拿鐵第二杯半價。全家除了周一限定「加10元多一杯」，還有金馬組合多杯999元優惠。

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-11在11月每周一咖啡日，於「OPENPOINT行動隨時取」推出限定優惠：

CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，原價75元，特價2杯99元。
CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃風味拿鐵，原價75元，特價任2杯99元。

▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）

●門市即日起至11月25日：

◾特大杯冰珍珠焙火烏龍奶茶，原價75元，特價2杯99元，66折。
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶，原價60元，特價2杯99元，83折。
◾特大杯冰琥珀小葉奶茶，原價60元，特價2杯88元，73折。
◾大杯熱梔子花奶青，原價60元，特價2杯88元，73折。
◾大杯濃萃美式，原價50元，第2杯半價，75折。
◾大杯濃萃拿鐵，原價60元，第2杯半價，75折。
◾特大杯濃萃美式，原價65元，第2杯半價，75折。
◾特大杯濃萃拿鐵，原價75元，第2杯半價，75折。

●咖啡寄杯優惠

7-11即日起至11月21日，在OPENPOINT行動隨時取推出「咖啡分享季」，CITY CAFÉ、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠飲品「11杯組合價」：

◾ 大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾，11杯組合價480元，最多省215元。
◾ 特大杯厚乳拿鐵／榛果燕麥風味拿鐵，11杯組合價690元，最多省300元。
◾ 風味飲指定熱飲（榛果、黑糖、焦糖、抹茶、厚乳等），11杯組合價490元，最多省225元。
◾ 咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶，11杯組合價570元，最多省255元。
◾ 大杯燕麥拿鐵，11杯組合價570元，最多省255元。
◾ 中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵，11杯組合價660元，最多省440元。

▼OPENPOINT行動隨時取「咖啡分享季」。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●全家周一咖啡日

全家周一限定，11月17日限時一天在APP「隨買跨店取」推出指定咖啡優惠，等於「加10元多一杯」，可兌換至12月25日：

◾大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元/杯）。
◾大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元/杯）。
◾大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元/杯）。
◾大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元/杯）。

▲全家便利商店推出周一限定、金馬組合咖啡優惠。（圖／業者提供）

●金馬62組合優惠

迎接第62屆金馬獎，全家APP即日起至11月23日推出多種組合優惠，可兌換至2026年4月30日：

◾大杯特濃美式，原價55元，特價29杯999元，63折。
◾大杯特濃拿鐵，原價65元，特價24杯999元，65折。
◾特大杯特濃美式，原價65元，特價24杯999元，65折。
◾特大杯特濃拿鐵，原價80元，特價19杯999元，66折。

★萊爾富

●門市「買1送1」：

萊爾富即日起至11月25日，門市多款咖啡「買1送1」：

◾大杯美式，原價45元，買5送5，5折。
◾大杯鮮奶拿鐵，原價55元，買5送5，5折。
◾大杯濃萃美式，原價50元，買5送5，5折。
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵，原價60元，買5送5，5折。
◾大杯沖繩黑糖奶茶，原價50元，買1送1，5折。
◾中杯精品迦納可可，原價55元，買1送1，5折。

▲萊爾富推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

●Hi-Life VIP APP

即日起至11月25日，Hi-Life VIP APP推出「雙11購物節」限定活動，主打Hi Café超值組合：

1.「大美式38杯＋茶葉蛋38顆」，原價2,204元，限時特價1,111元，約 51折。

2.「大拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆」，原價2,040元，限時特價1,111元，約 55折。

活動可於Hi-Life VIP APP整買零取，享「跨店取、分次領、贈好友」等彈性功能，兌換期限至2026年7月25日。數量有限，售完為止。

★美廉社

美廉社APP則在即日起至12月9日，推出多種咖啡「買5送5」：

◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南淫官沒去勘災！翹班猥褻2男童
必勝客1熱門口味宣布停賣！　達美樂秒推5折優惠
才剛道歉！義披薩老闆「髒話怒飆1星網友」　這行為恐遭重罰
台大學長「看不慣放鴿子」豪氣發飲料　店家揭：半小時就匯訂金
高雄月世界淪「大型垃圾場」！　破袋檢查是台南來偷倒
大師兄又出手！丟12年前「抱怨館長」截圖　結果糗了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起

「一國兩區」讓兩岸有共同政治基礎　蕭旭岑：台獨完全走不下去

麒麟3款「富士威士忌」登台展味　噶瑪蘭推《海洋》現台灣風土

藍委支持增設「兒少家庭署」　籲編制人力應達百人以上規模

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

張立東控遭風田背叛搶妹！　驚爆女方身分「他前任家具千金」

巫翊俅奪120+公斤級硬舉金牌　台灣健力世錦賽9金11銀10銅作收

謝京穎敬業近況曝光！遭設計下藥昏迷　「跳進冰泉」冷到肚子痙攣

孫德榮突2度心悸又暈眩「找律師改生前遺囑」　百坪別墅引感慨

館長遭爆涉職場性騷　新北勞工局：當事人須提申訴才能查證

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

「電話手勢看出世代差異」 EXO KAI遭受年齡爆擊XD

消費熱門新聞

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

行李轉盤驚見巨大DHC？

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

摩斯漢堡全新台灣火雞堡12門市限定

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

三商炸雞開賣墨西哥醬辣雞腿　限時買1送2

7-11連9天寄杯咖啡「最多省440」

木村拓哉戴黑框現身異世界！

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

更多熱門

相關新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

下周一（17日）入秋以來最強冷空氣開始南下，不少人開始物色保暖外套。近日有網友驚喜發現，全家超商一款羽絨外套竟從原價1490元一路砍到298元，比起UNIQLO動輒破千元的羽絨外套，價格根本「狠到骨子裡」，話題引發熱論。

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

大亨堡加可樂果、卡迪那　隱藏吃法公開

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11全家

讀者迴響

熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面