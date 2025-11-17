超商「周一限定」咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

▲超商咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

冷空氣即將來襲，超商紛紛推出咖啡優惠，陪民眾在天涼時也能提神。7-ELEVEN周一限定大杯燕麥拿鐵「2杯99元」，門市還有濃萃美式、拿鐵第二杯半價。全家除了周一限定「加10元多一杯」，還有金馬組合多杯999元優惠。

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-11在11月每周一咖啡日，於「OPENPOINT行動隨時取」推出限定優惠：



CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，原價75元，特價2杯99元。

CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃風味拿鐵，原價75元，特價任2杯99元。

▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）



●門市即日起至11月25日：

◾特大杯冰珍珠焙火烏龍奶茶，原價75元，特價2杯99元，66折。

◾大杯冰黑糖珍珠撞奶，原價60元，特價2杯99元，83折。

◾特大杯冰琥珀小葉奶茶，原價60元，特價2杯88元，73折。

◾大杯熱梔子花奶青，原價60元，特價2杯88元，73折。

◾大杯濃萃美式，原價50元，第2杯半價，75折。

◾大杯濃萃拿鐵，原價60元，第2杯半價，75折。

◾特大杯濃萃美式，原價65元，第2杯半價，75折。

◾特大杯濃萃拿鐵，原價75元，第2杯半價，75折。

●咖啡寄杯優惠

7-11即日起至11月21日，在OPENPOINT行動隨時取推出「咖啡分享季」，CITY CAFÉ、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠飲品「11杯組合價」：

◾ 大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾，11杯組合價480元，最多省215元。

◾ 特大杯厚乳拿鐵／榛果燕麥風味拿鐵，11杯組合價690元，最多省300元。

◾ 風味飲指定熱飲（榛果、黑糖、焦糖、抹茶、厚乳等），11杯組合價490元，最多省225元。

◾ 咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶，11杯組合價570元，最多省255元。

◾ 大杯燕麥拿鐵，11杯組合價570元，最多省255元。

◾ 中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵，11杯組合價660元，最多省440元。

▼OPENPOINT行動隨時取「咖啡分享季」。（圖／業者提供，點圖可放大）



★全家

●全家周一咖啡日

全家周一限定，11月17日限時一天在APP「隨買跨店取」推出指定咖啡優惠，等於「加10元多一杯」，可兌換至12月25日：

◾大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元/杯）。

◾大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元/杯）。

◾大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元/杯）。

◾大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元/杯）。

▲全家便利商店推出周一限定、金馬組合咖啡優惠。（圖／業者提供）



●金馬62組合優惠

迎接第62屆金馬獎，全家APP即日起至11月23日推出多種組合優惠，可兌換至2026年4月30日：

◾大杯特濃美式，原價55元，特價29杯999元，63折。

◾大杯特濃拿鐵，原價65元，特價24杯999元，65折。

◾特大杯特濃美式，原價65元，特價24杯999元，65折。

◾特大杯特濃拿鐵，原價80元，特價19杯999元，66折。

★萊爾富

●門市「買1送1」：

萊爾富即日起至11月25日，門市多款咖啡「買1送1」：

◾大杯美式，原價45元，買5送5，5折。

◾大杯鮮奶拿鐵，原價55元，買5送5，5折。

◾大杯濃萃美式，原價50元，買5送5，5折。

◾大杯濃萃鮮奶拿鐵，原價60元，買5送5，5折。

◾大杯沖繩黑糖奶茶，原價50元，買1送1，5折。

◾中杯精品迦納可可，原價55元，買1送1，5折。

▲萊爾富推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

●Hi-Life VIP APP

即日起至11月25日，Hi-Life VIP APP推出「雙11購物節」限定活動，主打Hi Café超值組合：

1.「大美式38杯＋茶葉蛋38顆」，原價2,204元，限時特價1,111元，約 51折。

2.「大拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆」，原價2,040元，限時特價1,111元，約 55折。

活動可於Hi-Life VIP APP整買零取，享「跨店取、分次領、贈好友」等彈性功能，兌換期限至2026年7月25日。數量有限，售完為止。

★美廉社

美廉社APP則在即日起至12月9日，推出多種咖啡「買5送5」：

◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）

◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）

◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）

◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）