乞丐超人崩潰！7-11「65折不見」嚇出一身冷汗　業者曝真相

▲台灣的超商幾乎每天都有打折食品能夠購買，成為許多民眾心中的小確幸 。（圖／本報資料照）

記者閔文昱／綜合報導

超商即期品優惠又掀討論！近日有網友在Threads貼出某家7-ELEVEN公告，驚見原本深受小資族喜愛的「i珍食」65折優惠竟消失，時段改成白天及深夜7折、晚間7點至7點59分為8折，讓許多自稱「乞丐超人」的民眾崩潰，直喊「等到8點只剩7折，太糟了！」貼文引發熱議，網友一度以為全台優惠大改版。對此，業者也出面回應了。

針對「i珍食」疑似漲價，不少人第一時間炸鍋，痛批「連乞丐的錢都要搶」、「7-11本來就比其他家貴」，也有人調侃自己每天卡著時間只為買到65折。不過也有眼尖網友注意公告上的「本店限定」四字，直呼「別慌，是單店調整」、「差點被騙！」並猜測可能是個別門市測試或有特殊狀況，不代表全台統一調整。

對此，7-ELEVEN回應，i珍食7折確為「單店活動」，並非全面漲價，門市仍持續提供65折、8折等多元時段優惠，盼消費者持續支持惜食行動。早上10點至下午5點、晚上8點至凌晨3點仍維持65折，晚間7點至7點59分為8折。

此外，其他三大超商也回應並未調整即期品優惠。全家「友善食光」自下午5點起7折；萊爾富「惜福食堂」每天17:00後7折；OKmart則在16:30至23:00提供即期鮮食品6折。內行網友也建議，「想快速買折扣，全家、萊爾富更划算，不一定要等7-11。」