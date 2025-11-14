7-11推「大亨堡隱藏吃法」加可樂果　全家聯名稻町家咖哩新品開賣

▲7-ELEVEN 推薦大亨堡隱藏版創新吃法，加入可樂果、卡迪那隨手包。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

大亨堡夾熱狗不稀奇，7-ELEVEN 推出隱藏版創新吃法，除了熱狗再加入可樂果、卡迪那隨手包，捏碎後鋪在上面，還能依照喜好挑餅乾口味，即日起至11月25日買任一件大亨堡、熱狗，加購隨手包就省10元。全家「金咖哩」則與排隊名店「稻町家」聯名，推出大阪系印度香料咖哩系列，即日起至11月25日會員可享88折優惠。

▲大亨堡隱藏吃法，加入可樂果、卡迪那變成脆口版。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 推薦大亨堡隱藏版吃法，只要將可樂果、卡迪那隨手包餅乾捏碎，再鋪於大亨堡上，可依個人喜好挑選蒜味、茄汁、海苔等風味餅乾，組合成層次豐富的「脆口熱狗麵包」，即日起至11月25日買任一件熱狗、大亨堡，即可享隨手包省10元優惠。

除了大亨堡，業者還推薦兩款加量10%的人氣鮮食，即日起至11月25日推出，包括「頌丹樂泰式打拋豬肉飯」、「香蒜奶油雙拼義大利麵」，加量不加價，售價皆為89元，適合小資、學生族。

▲▼飯糰日省錢，集點再送痛包。（圖／業者提供）

即日起至11月25日還有「御飯糰鮭魚季」共8款指定口味商品展開優惠，包含新極上系列的4款人氣鮭魚飯糰「蔥鹽生鮭」、「熟成明太子鮭魚」、「煙燻銀鮭」、「鮭魚鮭魚卵」，以及圓形飯糰、雙手捲等商品，第二件省10元。

即日起至12月16日再度於OPENPOINT APP推出uniopen會員限定「御飯糰擦手巾痛包集點GO」活動，集點可免費換指定御飯糰、3款獨家開發「痛包」，採隨機出貨。

▼集點可加價或免費換痛包。（圖／業者提供）

只要活動期間購買7-ELEVEN御飯糰、新極大御飯糰系列指定商品，即可分別獲得1點至2點「小7集點卡」點數，集滿2點即可以199元加購，或集滿20點免費換，數量有限換完為止。此外「周五揪糰日」指定飯糰任選2件50元，單筆交易每購買2件指定御飯糰，可再加贈1點。

▲7-11獨家引進可樂瓶護唇膏。（圖／業者提供）



7-ELEVEN 今年秋冬獨家引進美國「LIP SMACKER × Coca-Cola」聯名系列護唇膏，模擬經典玻璃瓶裝的「可樂瓶護唇膏」，開蓋瞬間可享受如開瓶的「啵」一聲趣味感；「可樂扣環護唇膏」、「雪碧扣環護唇膏」則結合扣環設計，可作為鑰匙圈或吊飾使用，原價199元，即日起至12月23日新品上市期間「任選第二件省100元」。

★全家咖哩聯名「稻町家」

看好秋冬濃郁系美食需求增加，全家品牌「金咖哩」與排隊名店「稻町家」聯名，推出大阪系印度香料咖哩系列，融合十多種辛香料與蔬果慢火熬煮，打造厚實香濃風味。

▲全家熱銷品牌「金咖哩」與網路排隊名店「稻町家」聯名，推出大阪系印度香料咖哩系列新品。（圖／業者提供）



新品包含「厚香料咖哩雞排飯」（99元）、「香料咖哩烤雞飯卷」（49元）與「香料咖哩炸雞烤飯糰」（49元），另有「和風咖哩豬肉麵包」（45元）及「南洋紅咖哩豬義大利麵」（99元）等多款選擇。即日起至11月25日，會員購買金咖哩系列指定商品可享88折優惠。

▲全家「金咖哩」與網路排隊名店「稻町家」聯名，推出大阪系印度香料咖哩系列新品。（圖／業者提供）

同時推出「起司宇宙」系列新品，甜點品牌minimore登場兩款療癒甜品，「玫莓乳酪慕斯蛋糕」（49元）與「優格雪幕乳酪」（59元），酸甜花果香與綿密乳酪交織。鹹點則有「起司控培根白醬焗烤飯」（95元）、三款麵包「金黃火腿起司小土司」、「香濃起司鬆餅」、「起司聯合國」，多層起司堆疊香氣濃郁。

此外，冷藏起司推出多款新品，包含日本emina「夏多內葡萄起司」與冬季限定「焦糖巧克力起司」，即日起至12月9日全品項任選2件88折；凡購買任一件冷藏起司商品，還可用19元加購Dairygold起司片或69元加購emina指定口味，讓起司控一次補齊整個冬天的濃郁幸福感。