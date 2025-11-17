台南淫官翹班游泳！進更衣室猥褻2男童還拍照　遭法院重判8年8月





▲台南市政府工務局員工涉嫌猥褻男童，遭判有期徒刑8年8月。上圖為台南市政府。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市工務局一名34歲男員工，原定7月18日上午前往北門區災區執行公務，不料他駕駛公務車翹班，跑到南區某國小尾隨2名男學童進入游泳池更衣室，伸手猥褻2男童隱私部位、還拿出準備好的內褲給男童穿，並拍下照片。台南地院依強制猥褻等罪，判有期徒刑8年8月。

據了解，這名員工18日上午以前往北門區會勘災後重建工程案為由申請公務車，但他並未前往北區，而是跑到南區某國小游泳池游泳，尾隨2名男學童進入更衣室後，對他們進行一連串騷擾行為還拍下照片，男童告知老師後，校方急忙通知家長報案。

警方調查後追蹤車輛，當天中午在安平區攔下該名公務員座車，將他逮捕並帶回調查，工務局當天下午接到警方告知該員涉及一起兒少性騷案，才驚覺該員並未前往會勘。工務局透過警方了解事發經過後，隨即對該名員工停職處分，涉及違規使用公務車部分，局方會另行追究。警方則依違反兒少性剝削罪嫌移送台南地檢署，7月19日聲請羈押獲准。該國小校方則表示，已加強泳池安全管理，禁止外人進入游泳，也對2名男學童進行相關心理輔導。

法院審酌，該員工案發時為台南市政府工務局公務員，竟為滿足自己之私慾，違反男童意願強行撫摸生殖器，進而拍攝男童裸露下體影像照片，2男童母親表示無和解意願，依強制猥褻罪共2罪，各判有期徒刑3年2月，以及犯兒童及少年性剝削防制條例公務員以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，處有期徒刑7年4月，應執行有期徒刑8年8月。

據了解，該名男員工於2022年至2023年曾任職台南市經發局市場處，2024年離職後又考進工務局，他對公務要求配合度不佳，以致局裡儘量少指派業務給他，雖因此引發議論，惟其他員工對他有本事能二度考上公務員，也深感無奈。側面了解，該員工父親是醫師，叔叔是律師，家庭背景不錯。