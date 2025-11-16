　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁

▲▼監獄，牢獄，牢獄之災，坐牢。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

▲黃詠昶勒殺女友遭判無期定讞，提出再審聲請被駁回。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

海陸上兵黃詠昶和同居女友爆爭吵，竟用繩索交叉用力勒住女友脖頸，從玄關拖行到逃生梯口，見女友口鼻出血、癱軟窒息，黃再將她以上吊姿態掛在樓梯間，並擦拭沿途血跡滅證後，才抱著女友屍身下樓送醫，謊稱女友輕生。然而經法醫驗屍，黃男心知無法掩蓋犯行，向警方供稱失手殺了女友。全案一路上訴到最高法院，黃男遭判無期徒刑定讞，黃男提出再審聲請，被高雄地院駁回。

據了解，黃詠昶原為海軍陸戰隊指揮部兩棲偵搜大隊的汽車機工兵，和李姓女友交往期間，常因經濟等問題爭吵。2010年4月4日下午4時許，黃和女友一起回到同居的17樓住所，兩人又爆發爭吵，黃男拿出棉繩勒住女友頸部，交叉猛力拉緊，從房門口往後倒退行走，將女友一路拖行到門外對角的逃生梯口，導致女友口、鼻出血，面色轉深，當場窒息死亡。

黃男為了掩蓋犯行，竟取下女友脖子上的棉繩，改綁在18樓樓梯扶手基座，再將女友的屍體吊掛在繩圈內，製造女友輕生的假象。隨即回屋內拿衛生紙、清潔劑，清理門口、逃生梯、樓梯間的血跡，並更換衣服，再佯裝找不到女友，向大樓管理員詢問女友行蹤。

直到同日下午5時50分，黃男才放下女友的屍身，公主抱屍身搭電梯到一樓，向管理員稱女友輕生，並將女友送醫急救，然而女友早因勒頸窒息，於18時3分許到院前就宣告死亡。黃男也因殺人罪，遭處無期徒刑及褫奪公權終身定讞。

黃男近日聲請再審，辯稱女友生前寫有遺書，內容就顯示出她殺人的意圖及對他長期家暴，他的背部及臀部都有傷痕。且他和女友沒有深仇大恨到非得殺她不可，繩子也不是他準備的。當天女友在玄關拿出棉繩要他自綁，他拒絕並搶過繩子，女友轉身說要拿刀，他才將繩子套在她身上並向後退，因為女友沒掙扎，他沒注意繩子勒到的位置，他沒辦法預見結果會是這樣。何況管理員、女友的手足都供稱兩人平時感情不錯，他也在一審時供稱「很愛女友，這次是無法忍受一時失控才殺死女友」，都可見他沒有殺人故意。

黃男說，他已在調解時，曾當面向女友家屬道歉，也答應對方請求的30萬5123元，但因對方改變心意而未能和解，原判決卻認為他態度不佳、無悔意。然而他八八風災時積極投入救援，自認素行良好，雖因女友揚言持刀教訓他，一時情緒失控才勒弊女友，也在犯罪被發覺前，就在案發隔日向員警自首，更深切悔悟，不會再犯，法院未將《刑法第57條》所列的犯罪動機、目的、犯罪後態度等一切情狀具體考量後量刑，向法院聲請再審。

不過法官認為，黃男辯稱為緩和女友情緒，拿繩子套她胸部，拖行時不知為何滑落頸部，所以是過失行為，然而驗屍結果顯示女友胸部並無勒痕，判定黃拿繩套勒女友頸部，施加猛力，當場將被害人絞死，確有殺人之犯意，且行為與被害人死亡結果間有相當因果關係，認聲請人所為故意殺害被害人之犯行，事證明確，駁回聲請。可抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／送雞排跳票害400人白等　台大發聲明
明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」
海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁
飛柬埔寨找男友！陸美女網紅「橙子姐姐」下落不明
信義區套房「月租8800」含水電！網見純白格局傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁

中國圍台演訓自家漁船失火　海巡新竹艦滅火助15船員逃生

被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁：持續編預算

轎車向右鬼切肇逃！短裙女騎士慘摔「頭著地」　重傷進ICU搶命

一中街廢油回收車才停妥　黑衣男淡定開門偷走斜背包...8萬飛了

7度拒酒測挨罰504萬33年禁考照　拒測王酒駕自摔吹出0.83遭送辦

快訊／高雄透天厝傳巨響！32歲女墜路中亡　父驚見慘劇心碎痛哭

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

龍山寺旁普發千元真相曝！騙個資爽玩柏青哥　警打臉做公益拘2男

台南善化2機車追撞「坐墊解體噴飛」！女騎士重傷搶救不治

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁

中國圍台演訓自家漁船失火　海巡新竹艦滅火助15船員逃生

被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁：持續編預算

轎車向右鬼切肇逃！短裙女騎士慘摔「頭著地」　重傷進ICU搶命

一中街廢油回收車才停妥　黑衣男淡定開門偷走斜背包...8萬飛了

7度拒酒測挨罰504萬33年禁考照　拒測王酒駕自摔吹出0.83遭送辦

快訊／高雄透天厝傳巨響！32歲女墜路中亡　父驚見慘劇心碎痛哭

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

龍山寺旁普發千元真相曝！騙個資爽玩柏青哥　警打臉做公益拘2男

台南善化2機車追撞「坐墊解體噴飛」！女騎士重傷搶救不治

印尼峇里島包車「過彎失控」暴衝山谷　陸客團5死8傷

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

出租房屋「遭追繳稅」！高雄男忘「還在管制期」GG了

Marz23揪辣妻「裸身鴛鴦浴」！　破尺度性感畫面外流

送雞排跳票害400人白等　台大：反對未申請的群聚活動

大師兄爆料館長8大惡行「過1天風向竟變了！」　PTT揭敗筆：豬隊友

南投伯公照護評核績優單位　草屯南埔社區、埔基長照分獲第一

推翻委內瑞拉？美官員討論「馬杜洛倒台」下場：流放或美國受審

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

香港更新對日本旅遊警示：中國公民遇襲事件漸增

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　全線封閉

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

差10公尺！她目睹母被輾　痛哭奔回頭

34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

快訊／台南善化2機車碰撞　女騎士無心跳搶救中

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

龍山寺旁普發千元真相曝　警打臉做公益拘2男

「台大男神」東區夜店狂歡駕1500法拉利離開

即／龍井圖書館眼鏡蛇出沒　文青女被咬傷驚叫送醫

國道雲林段3車追撞翻覆　19歲乘客拋飛當場不治

即／高雄32歲女墜路中亡　父驚見慘劇心碎痛哭

3陸女被騙來台賣淫2100次！台男慘了

車禍離奇雙亡！34歲騎士就醫突死亡　86歲翁也不治

快訊／嘉義自小客自撞！後座19歲女滿臉血送醫

更多熱門

相關新聞

台南做工行善團出動鹽水、官田三路並進為弱勢修屋打造希望家園

台南做工行善團出動鹽水、官田三路並進為弱勢修屋打造希望家園

在台南的土地上，有一群人把週末當成另一種形式的上工——不是為了薪水，而是為了讓弱勢家庭能更安心地睡一覺，為落實市長黃偉哲「希望家園」的政策精神，台南做工行善團16日兵分多路，前往鹽水區後寮、下寮修繕房屋，並在官田區二手家具倉庫進行整理與封膜，不論屋頂剝落、電線老舊，或家具待命重生，都有志工的身影。

120顱顏家庭齊聚台南！20歲脣齶裂青年吹薩克斯風開場

120顱顏家庭齊聚台南！20歲脣齶裂青年吹薩克斯風開場

台南善化2機車追撞！女騎士重傷搶救不治

台南善化2機車追撞！女騎士重傷搶救不治

快訊／台南善化2機車碰撞　女騎士無心跳搶救中

快訊／台南善化2機車碰撞　女騎士無心跳搶救中

台南婦穿越馬路倒垃圾　遭電動車撞上2傷送醫

台南婦穿越馬路倒垃圾　遭電動車撞上2傷送醫

關鍵字：

殺人案再審駁回台南海陸上兵法院判決

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面