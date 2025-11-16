海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁

▲黃詠昶勒殺女友遭判無期定讞，提出再審聲請被駁回。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

海陸上兵黃詠昶和同居女友爆爭吵，竟用繩索交叉用力勒住女友脖頸，從玄關拖行到逃生梯口，見女友口鼻出血、癱軟窒息，黃再將她以上吊姿態掛在樓梯間，並擦拭沿途血跡滅證後，才抱著女友屍身下樓送醫，謊稱女友輕生。然而經法醫驗屍，黃男心知無法掩蓋犯行，向警方供稱失手殺了女友。全案一路上訴到最高法院，黃男遭判無期徒刑定讞，黃男提出再審聲請，被高雄地院駁回。

據了解，黃詠昶原為海軍陸戰隊指揮部兩棲偵搜大隊的汽車機工兵，和李姓女友交往期間，常因經濟等問題爭吵。2010年4月4日下午4時許，黃和女友一起回到同居的17樓住所，兩人又爆發爭吵，黃男拿出棉繩勒住女友頸部，交叉猛力拉緊，從房門口往後倒退行走，將女友一路拖行到門外對角的逃生梯口，導致女友口、鼻出血，面色轉深，當場窒息死亡。

黃男為了掩蓋犯行，竟取下女友脖子上的棉繩，改綁在18樓樓梯扶手基座，再將女友的屍體吊掛在繩圈內，製造女友輕生的假象。隨即回屋內拿衛生紙、清潔劑，清理門口、逃生梯、樓梯間的血跡，並更換衣服，再佯裝找不到女友，向大樓管理員詢問女友行蹤。

直到同日下午5時50分，黃男才放下女友的屍身，公主抱屍身搭電梯到一樓，向管理員稱女友輕生，並將女友送醫急救，然而女友早因勒頸窒息，於18時3分許到院前就宣告死亡。黃男也因殺人罪，遭處無期徒刑及褫奪公權終身定讞。

黃男近日聲請再審，辯稱女友生前寫有遺書，內容就顯示出她殺人的意圖及對他長期家暴，他的背部及臀部都有傷痕。且他和女友沒有深仇大恨到非得殺她不可，繩子也不是他準備的。當天女友在玄關拿出棉繩要他自綁，他拒絕並搶過繩子，女友轉身說要拿刀，他才將繩子套在她身上並向後退，因為女友沒掙扎，他沒注意繩子勒到的位置，他沒辦法預見結果會是這樣。何況管理員、女友的手足都供稱兩人平時感情不錯，他也在一審時供稱「很愛女友，這次是無法忍受一時失控才殺死女友」，都可見他沒有殺人故意。

黃男說，他已在調解時，曾當面向女友家屬道歉，也答應對方請求的30萬5123元，但因對方改變心意而未能和解，原判決卻認為他態度不佳、無悔意。然而他八八風災時積極投入救援，自認素行良好，雖因女友揚言持刀教訓他，一時情緒失控才勒弊女友，也在犯罪被發覺前，就在案發隔日向員警自首，更深切悔悟，不會再犯，法院未將《刑法第57條》所列的犯罪動機、目的、犯罪後態度等一切情狀具體考量後量刑，向法院聲請再審。

不過法官認為，黃男辯稱為緩和女友情緒，拿繩子套她胸部，拖行時不知為何滑落頸部，所以是過失行為，然而驗屍結果顯示女友胸部並無勒痕，判定黃拿繩套勒女友頸部，施加猛力，當場將被害人絞死，確有殺人之犯意，且行為與被害人死亡結果間有相當因果關係，認聲請人所為故意殺害被害人之犯行，事證明確，駁回聲請。可抗告。