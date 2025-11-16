　
兒婚前收入全上繳　董座父為三兒找對象：婚後本利歸還再送房

▲兒婚前收入全上繳，父為兒找對象：婚後本利歸還再送房

▲適婚年齡的男女，總期望有美滿的婚姻。（圖／非事件當事人／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一名白手起家、國內知名企業董事長，日前帶著三個兒子現身桃園市中壢區美滿服務中心，期望透過「個別一對一」聯誼，助孩子早日成家。這名董事長說，他要求三個已出社會的兒子，除了零用錢外的全部薪水上繳父母，並承諾在他們結婚當日將本利一併歸還，同時贈送一棟房做為新房。

資深社工還開玩笑建議這名董事長，三個兒子不結婚，董事長每月口袋滿滿，如果兒子結婚，他會太「吃虧」啦，董事長還是希望三個兒子早日結婚。

拿出一張國內有十幾家分店的董事長名片，這名財力佳的董事長告訴美滿中心，因為上星期在台北參加一位宗親兒子的婚禮，「宗親告訴我，他兒子的新娘是在中壢區美滿服務中心認識的，只花一千元入會費就娶了擔任教學醫院「語言治療師」的媳婦，讓我太意想不到了！」老董事長表示，他雖然事業成功，但仍希望孩子能盡早組成家庭。

老董事長是典型的白手起家典範，他常訓誡孩子：想要事業有成，必須具備不負債、工作拚全力、認真閱讀的好習慣。因此，三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳給父母（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。

董事長不解問美滿中心，三個孩子學歷高，身高超過180，分別擔任公司分店經理人，收入不輸台積電，他也不干涉交往對象，怎麼孩子過了適婚年齡仍不婚。大兒子表示自己還在努力拚事業，感情不急，但並非不婚族；次子則表示在自家分店上班，總要拚出成績，將來結婚才有保障；么子則表示父親當年拿著一卡皮箱北上工作，創業，也創出一片天，他不希望應了「富不過三代」的俗話，希望將家族產業更發揚光大。

不過，三個兒子強調他們自認還年輕，想不輸父親，強調如果有合適對象，當然要組成家庭，他們也感謝爸媽讓他們養成存錢的習慣。美滿中心表示，將會慎重為這三位優質的單身漢，選擇條件相當的聯誼對象，讓老董事長世代相傳，一代比一代好。

全球最富裕城市排行出爐！東京奪冠　台灣「5座城市」名次曝光

