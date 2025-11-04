　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳音寧被轟到無緣台肥董座　綠憶馬時代：酬庸還涉弊判刑5年

▲吳音寧接台肥董事臉書貼文湧入數萬網友按讚力挺。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

▲吳音寧近來被連番砲轟，最終無緣出任台肥董事長。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

記者陶本和／台北報導

台肥公司4日召開董事會，通過由基層出身、長年服務並曾代表勞方的工會幹部張滄郎出任董事長；讓原本在野政黨高度不滿政院中部辦公室副執行長吳音寧可能接任董座的紛擾落幕。對此，一位綠營黨政人士晚間受訪時說，在國民黨執政時期派任的台肥董座，從鍾榮吉到李復興，不只是真酬庸，還搞出一堆弊案。

對於吳音寧在各種批評她是「酬庸」、「高年級實習生」的嘲諷聲浪中，最終與台肥董事長失之交臂，一位綠營黨政人士說，如果大家還記得，在國民黨執政時期的台肥董事長，從鍾榮吉到李復興，一個是出身某媒體系統，先後待過國民黨、親民黨要職，另一個是走吳敦義「夫人路線」的高雄市老牌政治人物。

這位人士說，當年鍾榮吉已超過國營事業董事長的年齡上限，國民黨政府為了要幫他解套，當時的農委會特別修改規章，放寬年齡規定，為其量身定做，在一個月之後，順利讓65歲的鍾榮吉合法上任。

接著，是66歲的李復興，該人士表示，他是吳敦義當年擔任高雄市長期間的高雄市議員，梵蒂岡教廷爵士、馬英九高雄市後援會會長。他說，李的學經歷都跟農業、經營管理無關。

另一位黨政人士說，公開資訊可以注意到，台北地檢署過去調查發現，台肥日常營運良好，但鍾榮吉等高層轉投資赴中國設廠，違法替其轉投資公司背書擔保貸款，讓董事會誤信適法性，導致最後台肥損失多達3億900萬新台幣。根據台北地院資訊，今年1月北院依證券交易法之特別背信罪，判處鍾榮吉5年有期徒刑。

此外，台北地檢署列入他字案追查的現任立法院長韓國瑜在南港豪宅「日升月恆」特權貸款案。該位人士說，根據公開資訊，韓國瑜當年向台肥貸款購買該房產2成房價，金額約1400萬元，分期20年。此案當時引發包含公司法違規、特權借貸等爭議，農委會也提出未正式徵詢金管會、涉及偽造文書等6點質疑，而當時的台肥董事長正是李復興。

黨政人士說，回顧馬英九執政時期，無論是台北市前副市長出任第一金融控股董事長、前民政局長出任關貿網路公司董事長，或是前調查局長出任兆豐金控董事長，甚至擔任馬蕭後援會高階幹部涉賄選遭起訴，仍被任命擔任台灣金聯董事長的陳松柱。他感嘆表示，如今這些國民黨人士卻對馬英九執政的酬庸卻都置若罔聞。

