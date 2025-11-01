　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

▲▼吳音寧 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳音寧。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台肥（1722）31日晚間宣布董事長人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部派任法人代表李孫榮，該人事引起藍營一陣砲轟。議員林亮君今（1日）表示，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺，國民黨指控吳音寧把休市期間的爆量蔬菜送到社福團體，檢方不起訴；陳重文議員爆料北農拿業務費送洋酒，政風查證後根本沒這回事。做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量，「誰會接掌台肥，我不知道，董事會自有決定。但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價」。

根據台肥公告，農業部已更換法人董事代表人，原本由環工博士李孫榮擔任的職務，改由吳音寧接任。李孫榮任期原定至2027年6月，然而僅在職一年多便被調整，這也意味台肥董事長將由吳音寧出任。該人事也引起藍營砲轟。

吳音寧表示，農業部昨天公布台肥官股董事代表名單，很多朋友傳訊來關心，我想先跟大家說：不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。

林亮君則表示，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺。從2017年擔任北農總經理，一路到挑戰彰化立委，對她農業專業的質疑、批評如影隨形。國民黨指控吳音寧把休市期間的爆量蔬菜送到社福團體，檢方結案不起訴，認定購買殘貨蔬果是為照顧農民。陳重文議員爆料北農拿業務費送洋酒，政風查證後根本沒這回事。

林亮君指出，為什麼吳音寧總是會遭受這些攻擊？台灣的農業地方勢力盤根錯節，各系統為了自身利益爭來鬥去，但她無畏挑戰既得利益者，正是屢遭攻擊的原因。與雲林張家關係密切的韓國瑜擔任北農總經理期間，大家可能只記得議場言辭交鋒的金句。但當時議會對北農菜價波動、濫發獎金種種亂象砲聲隆隆，韓國瑜黯然請辭。

林亮君表示，在吳音寧上任後，將獎金制度化，比照國營企業，讓共同努力的員工盡可能公平被對待。成立農藥檢驗實驗室，更是全國首例將分析質譜儀運用在果菜批發市場，確保消費者都能吃得安心。還開辦產銷履歷專區，透過媒合平台穩定有機食材的供給與價格，也能讓業者節省成本。

林亮君直言，誰比較專業，誰真正為農民、消費者著想，不必多言。做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量，「誰會接掌台肥，我不知道，董事會自有決定。但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／房東催收房租　驚見男「全身發黑」陳屍屋內
北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成
范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又
頑童快閃台中開唱半小時！數千粉絲癱瘓車站
建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙
快訊／豬隻禁運禁宰　最快11/7解禁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙寫序

堰塞湖重建特別條例三讀經費300億　政院：盤整後速提特別預算

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

支持者開罵風向逆轉！林岱樺岡山造勢晚會...正國會4人「不來了」

萬聖節「被抓走」　黃國昌高喊救命：一起擊倒綠色外星人拯救我

吳音寧將接台肥董座　黃國昌斥：賴政府赤裸裸酬庸

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙寫序

堰塞湖重建特別條例三讀經費300億　政院：盤整後速提特別預算

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

支持者開罵風向逆轉！林岱樺岡山造勢晚會...正國會4人「不來了」

萬聖節「被抓走」　黃國昌高喊救命：一起擊倒綠色外星人拯救我

吳音寧將接台肥董座　黃國昌斥：賴政府赤裸裸酬庸

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

快訊／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內　死亡恐逾兩週

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

政治熱門新聞

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

直擊／鄭麗文喊「讓國民黨從羊群變獅群」　馬英九台下頻拭淚

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

人物／贖罪的黨主席劃下句點！　朱立倫「做到流汗被嫌到流涎」

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

賴清德APEC特使林信義、日相高市早苗見面！

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

快訊／轉彎！王義川也不去林岱樺週六造勢了　「有人說我是公共財」

張維倩痛批同黨議員跑來父親告別式作秀　點名張嘉玲「糟蹋家屬」

更多熱門

相關新聞

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

台肥公司10月31日晚間突然公告，台肥董座一職由環工博士李孫榮改派為小英女孩吳音寧擔任。國民黨立委王鴻薇今（1日）特地在臉書上貼出一張台肥董事、總經理以及董事長酬勞金表單，並嗆，「看不懂財報沒問題，有黨証就好」，台肥董事長年所得約1500萬，真的是不折不扣的養肥貓。

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

選舉舞弊案！2藍委涉幽靈連署遭起訴　綠：新舊黨主席都應向國人道歉

選舉舞弊案！2藍委涉幽靈連署遭起訴　綠：新舊黨主席都應向國人道歉

關鍵字：

台肥吳音寧董事長農業國民黨北農韓國瑜抹黑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面