藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

▲吳音寧。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台肥（1722）31日晚間宣布董事長人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部派任法人代表李孫榮，該人事引起藍營一陣砲轟。議員林亮君今（1日）表示，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺，國民黨指控吳音寧把休市期間的爆量蔬菜送到社福團體，檢方不起訴；陳重文議員爆料北農拿業務費送洋酒，政風查證後根本沒這回事。做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量，「誰會接掌台肥，我不知道，董事會自有決定。但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價」。

根據台肥公告，農業部已更換法人董事代表人，原本由環工博士李孫榮擔任的職務，改由吳音寧接任。李孫榮任期原定至2027年6月，然而僅在職一年多便被調整，這也意味台肥董事長將由吳音寧出任。該人事也引起藍營砲轟。

吳音寧表示，農業部昨天公布台肥官股董事代表名單，很多朋友傳訊來關心，我想先跟大家說：不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。

林亮君則表示，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺。從2017年擔任北農總經理，一路到挑戰彰化立委，對她農業專業的質疑、批評如影隨形。國民黨指控吳音寧把休市期間的爆量蔬菜送到社福團體，檢方結案不起訴，認定購買殘貨蔬果是為照顧農民。陳重文議員爆料北農拿業務費送洋酒，政風查證後根本沒這回事。

林亮君指出，為什麼吳音寧總是會遭受這些攻擊？台灣的農業地方勢力盤根錯節，各系統為了自身利益爭來鬥去，但她無畏挑戰既得利益者，正是屢遭攻擊的原因。與雲林張家關係密切的韓國瑜擔任北農總經理期間，大家可能只記得議場言辭交鋒的金句。但當時議會對北農菜價波動、濫發獎金種種亂象砲聲隆隆，韓國瑜黯然請辭。

林亮君表示，在吳音寧上任後，將獎金制度化，比照國營企業，讓共同努力的員工盡可能公平被對待。成立農藥檢驗實驗室，更是全國首例將分析質譜儀運用在果菜批發市場，確保消費者都能吃得安心。還開辦產銷履歷專區，透過媒合平台穩定有機食材的供給與價格，也能讓業者節省成本。

林亮君直言，誰比較專業，誰真正為農民、消費者著想，不必多言。做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量，「誰會接掌台肥，我不知道，董事會自有決定。但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價」。