台肥董事長不是吳音寧　農業部：尊重董事會決定

對於吳音寧未擔任台肥董事長，農業部表示，尊重董事會決定。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

記者許敏溶／台北報導

台肥公司今（4日）召開董事會，選出台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧僅擔任台肥新任董事。農業部稍早表示，台灣肥料股份有限公司是上市櫃公司，對於該公司董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會的決定。

台肥大股東農業部在上月31日，改派吳音寧為法人董事代表人，外界推測吳音寧可能接任董事長；因此事引發議論，台肥昨晚又公告另一法人董事代表，由農業部資源永續利用司司長莊老達，改派台肥現任總經理張滄郎。今天台肥董事會最終選出張滄郎為新任董事長。

對於吳音寧未擔任台肥董事長，農業部僅簡短回應，台灣肥料股份有限公司是上市櫃公司，對於該公司董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會的決定。

不過，農業部上周曾表示，吳音寧過往在彰化縣溪州鄉整合許多個體小農，推動托兒所採用在地食材，協助推廣在地農產、食農教育；後任北農總經理期間，推動制度改革，除了員工獎金全面制度化、健全員工福利，也推動第一市場改建、首創果菜市場建置質譜儀檢驗系統，此外，更建置校園營養午餐四章一Q食材採購平台，過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。

農業部強調，吳音寧長期關心台灣農業發展，以行動推動台灣農業制度改革，更對於台灣農民的權益念茲在茲。相關經歷更顯示具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，農業部指派吳音寧擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象。