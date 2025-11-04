　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台肥董事長不是吳音寧　農業部：尊重董事會決定

▲▼吳音寧發文。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

▲對於吳音寧未擔任台肥董事長，農業部表示，尊重董事會決定。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

記者許敏溶／台北報導

台肥公司今（4日）召開董事會，選出台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧僅擔任台肥新任董事。農業部稍早表示，台灣肥料股份有限公司是上市櫃公司，對於該公司董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會的決定。

台肥大股東農業部在上月31日，改派吳音寧為法人董事代表人，外界推測吳音寧可能接任董事長；因此事引發議論，台肥昨晚又公告另一法人董事代表，由農業部資源永續利用司司長莊老達，改派台肥現任總經理張滄郎。今天台肥董事會最終選出張滄郎為新任董事長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於吳音寧未擔任台肥董事長，農業部僅簡短回應，台灣肥料股份有限公司是上市櫃公司，對於該公司董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會的決定。

不過，農業部上周曾表示，吳音寧過往在彰化縣溪州鄉整合許多個體小農，推動托兒所採用在地食材，協助推廣在地農產、食農教育；後任北農總經理期間，推動制度改革，除了員工獎金全面制度化、健全員工福利，也推動第一市場改建、首創果菜市場建置質譜儀檢驗系統，此外，更建置校園營養午餐四章一Q食材採購平台，過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。

農業部強調，吳音寧長期關心台灣農業發展，以行動推動台灣農業制度改革，更對於台灣農民的權益念茲在茲。相關經歷更顯示具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，農業部指派吳音寧擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吸毒棄屍小三！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活
大馬警方找不到人！　黃明志人間蒸發近2天
普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳
「佳麗們請出場！」謝侑芯出事前開趴片曝
快訊／黃明志關機中！警方仍在追緝
快訊／大宇資訊宣布改名　董事長內部信曝光
黃明志將被捕　爸爸曝最後通話內容
謝侑芯死前48hrs「警方全要查」！住五星級飯店…剛增派警力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」！親揭為人：領錢後沒聯絡過

高鐵10月運量「飆破735萬人次」創新高　新車2年後上線

豬瘟場廚餘蒸煮機壞半年沒發現　中市府：成立稽查小組究責

明年5月110萬高齡者須換駕照　交通部找沈文程代言宣導

黃明志被捕...呂捷想起「15年前碰毒女學生」　她脫口1句話超沉重

「佳麗們請出場！」謝侑芯出事前開趴片曝　網驚：最後身影？

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

王子偷吃粿粿「工作全停了」　網看懂聲明：台灣演藝圈的套路

台肥董事長不是吳音寧　農業部：尊重董事會決定

快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」！親揭為人：領錢後沒聯絡過

高鐵10月運量「飆破735萬人次」創新高　新車2年後上線

豬瘟場廚餘蒸煮機壞半年沒發現　中市府：成立稽查小組究責

明年5月110萬高齡者須換駕照　交通部找沈文程代言宣導

黃明志被捕...呂捷想起「15年前碰毒女學生」　她脫口1句話超沉重

「佳麗們請出場！」謝侑芯出事前開趴片曝　網驚：最後身影？

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

王子偷吃粿粿「工作全停了」　網看懂聲明：台灣演藝圈的套路

台肥董事長不是吳音寧　農業部：尊重董事會決定

快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤

45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」！親揭為人：領錢後沒聯絡過

高鐵10月運量「飆破735萬人次」創新高　新車2年後上線

快訊／保母稱：睡覺沒回應！　樹林「2月大女嬰」送醫搶救無效亡

遠傳斥資15億投台影視產業內容化　2基金會策略方向出爐

小北百貨雙11推咖啡買一送一　大杯美式最低一杯23元

陳漢典驚嘆節目下重本　看到機關逼真程度嚇到

吸毒棄屍小三毀星路！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活

大直指標商辦實登掀牌　單價站130萬創高

Extension 1 by 橘色壽喜燒和牛套餐必須吃　還能打造專屬「流體招財貓」

謝侑芯遺體「停太平間2周」還沒人領！　馬媒：親屬疑已經抵馬

坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬

生活熱門新聞

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

3可能路徑！　準鳳凰颱風估「拋物線北上」

台南釣客捕獲「史詩級」130斤野生龍膽石斑

忍8年沒愛愛「人妻生日求大戰一場」！結局崩潰

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員　「家人洗白團」身分起底

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

東京5大失望景點！台人投票結果曝

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

準鳳凰恐達強颱　「可能非常偏近台灣東部」

更多熱門

相關新聞

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

張景森喊話民進黨：國家前途高過派系利益　不應該介入公營事業人事

前行政院政務委員張景森時常針貶時事，包括近日引起爭議的吳音寧台肥人事案。今（4日）張景森再度發文表示，DPP的人什麼時候變得不敢講話了？沒有民主與討論，就少了剎車過彎機制，只能等待某個時刻車毁人亡。他喊話，自己期DPP用合理機制取代派系寡頭密室運作、期待黨公職效法賴總統退出派系運作、期待把國家前途放在黨派系利益前面，期待派系考慮自己解散，至少公開宣布不應該介入公營事業的人事。

台肥新董座張滄郎上任後首發聲　宣誓「3軸並進開創永續新局」

台肥新董座張滄郎上任後首發聲　宣誓「3軸並進開創永續新局」

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

傳接台肥董座挨轟　吳音寧突發形象照：不管在什麼位置都要勇往向前

傳接台肥董座挨轟　吳音寧突發形象照：不管在什麼位置都要勇往向前

關鍵字：

吳音寧台肥農業部董事長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面