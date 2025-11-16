　
發雞排放鳥！他匿名道歉「不是台大大氣系學生」　貼文被疑造假

▲▼等著領雞排的民眾大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲等著領雞排的民眾大排長龍，最終被放鳥。（圖／記者彭懷玉攝）

記者柯振中／綜合報導

先前一名自稱「台大大氣系」的網友預測翻車，說好要發雞排，最終卻直接放鳥，引起民眾不滿。後續又有一名網友匿名自稱是該名學生，並且PO文致歉「我不是台大大氣系，也不是台大學生」，當初發文僅因感情問題而想發洩，不過貼文曝光後，多數人則認為，這篇文也可能是造假的。

日前颱風「鳳凰」來襲前，有網友以匿名的方式在臉書粉專「黑特帝大」發文，自稱是台大大氣系的學生、且台北至少會放2天颱風假，若無的話會發放雞排、珍奶作為祭品。

這名網友預測失準，結果說好16日發放雞排、珍奶，最終卻沒有到場，放鳥的行為引起民眾不滿。事後「黑特帝大」又出現一篇貼文，文章作者聲稱自己要為「台大大氣系雞排」事件道歉。

▲▼自稱台大大氣系學生承諾發雞排，但當事人未出現，現場排隊民眾仍未散去。（圖／記者呂佳賢攝）

▲自稱台大大氣系學生承諾發雞排，但當事人未出現，現場排隊民眾仍未散去。（圖／記者呂佳賢攝）

文章作者稱，他並非台大大氣系，也不是台大的學生，而是他校的畢業生。當初會匿名發颱風假、祭品文，只是因為碰上感情與情緒問題，想找個出口發洩，沒想到竟牽扯到系所、學校以及無辜同學。

對於台大大氣系的全體師生，被提及的同學，以及遭到情緒波及的女生，還有排隊領雞排、珍奶的人，「我都真心說一聲：對不起。」文章作者提到，匿名不代表不用負責，這次極度幼稚的行為，他會承擔後果，也會記住教訓、不再重蹈覆轍，希望事件能夠到此為止。

▲▼自稱台大大氣系學生承諾發雞排，但當事人未出現，現場排隊民眾仍未散去。（圖／記者呂佳賢攝）

▲自稱台大大氣系學生承諾發雞排，但當事人未出現，現場排隊民眾仍未散去。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，對於這篇貼文，多數人則抱持著懷疑的態度，「甚至可能這篇文也不是當初的原po發的」、「信我是秦始皇還是他」、「這裡是匿名粉專，我怎麼知道你是不是真的那位」、「笑死，到底哪些人會相信？這篇匿名文搞不好又是另一個白爛掰的」、「請問是負了什麼責？承擔了什麼後果」、「請不要以為躲在匿名的保護傘底下就不會有事，你這樣做其實已經構成詐欺與妨害名譽的罪責，校方與民眾真的要追究起來的話你跑不掉。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

